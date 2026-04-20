Kabine Toplanıyor! Gündem Orta Doğu

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe’de toplanacak.Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.Ekonomi politikaları, dış gelişmeler ve iç gündemdeki önemli konuların masaya yatırılması beklenen zirve, kamuoyunda yakından takip ediliyor.Kabine toplantısının ana gündem maddesinin bölgesel görüşmeler olması beklenirken ABD-İsrail ve İran arasındaki müzakere süreci ve Lübnan'da sona yaklaşılan ateşkes süreci kabinenin masasında olacak.Ateşkeste son durum, müzakerelere verilebilecek olası katkılar ve yapılan diplomatik temaslar ışığındaki değerlendirmelerin ele alınması bekleniyor.İran'ın ABD ablukası nedeniyle Hürmüz'ü yeniden kapatma kararı da toplantıda değerlendirilecek.Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ve enerji arzı kısıtlamasının sonuçları masaya yatırılacak.Gazze'deki son durum da gözden geçirilecek.Gazze Barış Planı'nın sahada hızlandırılması için atılacak diplomatik adımlar görüşülecek.Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılmasına yönelik çabalar ele alınacak.Toplantının gündeminde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’da meydana gelen okul saldırıları da yer alıyor.Kabinede, benzer saldırıların önüne geçmek için okullarda alınacak önlemlerin de masaya yatırılması bekleniyor.Terörsüz Türkiye süreci de her toplantıda olduğu gibi gündemdeki önemli başlıklardan olacak.Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin sahadaki takibi, yasal düzenleme hazırlıkları üzerinde durulacak başlıklar arasında yer alıyor.Kabine Toplantısı'nın bir diğer başlığının ise Rusya-Ukrayna savaşı olması bekleniyor.Toplantıda savaşın sona ermesi ile ilgili adımların, Karadeniz’deki sivil gemilere saldırıların istikrar ortamına verdiği zararın ve tedbirlerin gözden geçirileceği belirtiliyor.