Uzmanlar Uyarıyor! Bahar Alerjisine Dikkat

Baharla birlikte artan alerjen yükü, yalnızca solunum yollarını değil, gözleri de doğrudan etkiliyor. Halk arasında “göz nezlesi” olarak bilinen konjonktivit tablosu, özellikle alerjik zeminde geliştiğinde kaşıntı ve sulanma ile kendini gösteriyor. İlk bakışta basit görünen bu hassasiyet, doğru bakım uygulanmadığında kısa sürede günlük yaşamı zorlaştıran bir tabloya dönüşebiliyor.Alerjik göz nezlesi, göz yüzeyinin polen, ev tozu ve hayvan tüyü gibi alerjenlere verdiği tepki sonucu ortaya çıkar. İlkbaharda artan polen yoğunluğu, göz yüzeyinde hassasiyeti artırır ve kaşıntı-sulanma döngüsünü başlatır.Gözler ovuşturuldukça tahriş artar, bu da belirtilerin uzamasına neden olur. Tabloya çoğu zaman burun akıntısı ve hapşırık eşlik eder; en önemli fark ise bulaşıcı olmamasıdır.Alerjik göz nezlesinde belirleyici şikayet yoğun kaşıntıdır ve genellikle iki göz birden etkilenir. Enfeksiyon kaynaklı durumlarda ise sarı-yeşil, daha yoğun ve yapışkan akıntı öne çıkar. Sabah kirpiklerin birbirine yapışması sık görülür.Akıntının rengi, kıvamı ve kaşıntının şiddeti, iki tabloyu ayırmada en güçlü ipuçlarını oluşturur. Kaşıntı ön plandaysa tablo büyük olasılıkla alerjiktir. Yoğun ve yapışkan akıntı ise enfeksiyonu düşündürür.Gözde biriken çapak temizlenirken nazik ve hijyenik davranmak gerekir. En güvenli yöntem, kaynatılıp soğutulmuş su ve temiz pamukla yapılan silme işlemidir. Silme hareketi gözün iç kısmından dışa doğru tek yönlü olmalı, her seferinde yeni pamuk kullanılmalıdır. Aynı pamuğun iki gözde kullanılması enfeksiyon riskini artırabilir.Çapakların sertleştiği durumlarda temizlik öncesi kısa süreli yumuşatma uygulamak, göz kapağını zorlamadan temizliği kolaylaştırır. Ilık çaya batırılmış pamukla silme yöntemi de bu amaçla tercih edilebilir; ancak steril olmadığı için dikkatli uygulanmalı, enfeksiyon şüphesi varsa kullanılmamalıdır.Soğuk kompres, gözdeki kaşıntı ve yanma hissini kısa sürede hafifletir. Suni gözyaşı damlaları, göz yüzeyini nemlendirerek tahrişi azaltır. Gözleri ovuşturmamak, polen temasını azaltmak ve dışarıdan geldikten sonra yüzü yıkamak belirtilerin kontrol altına alınmasında etkilidir. Kontakt lens kullananların, şikayetler düzelene kadar lens kullanımına ara vermesi gerekir.Çocuklar kaşıntıyı tarif etmekte zorlandığı için tablo çoğu zaman davranış değişiklikleriyle fark edilir. Sürekli göz ovuşturma, huzursuzluk ve ışığa bakmak istememe en sık görülen işaretlerdir.Özellikle küçük çocuklarda bu durum çoğu zaman “gözünde bir şey varmış gibi davranma” şeklinde kendini belli eder. Sabahları kapaklarda yapışma ve sulanma dikkat çeker. Alerjik çocuklarda burun akıntısı, egzama ya da astım öyküsü tabloyu destekler.Şiddetli göz ağrısı, ışığa hassasiyet, bulanık görme ve yoğun iltihaplı akıntı durumunda tıbbi değerlendirme geciktirilmemelidir. Yenidoğanlarda görülen göz akıntıları ise mutlaka hızlı şekilde kontrol edilmelidir.