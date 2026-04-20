ABD Basınından Dikkat Çeken Analiz! Ankara Kilit Oyuncu

ABD'nin küresel etkisinin tartışıldığı yeni dönemde, dünyanın önde gelen gazetelerinden The New York Times, Türkiye'nin yükselen diplomatik gücüne dikkat çekti.Gazete, Türkiye'yi yalnızca bölgesel bir aktör değil, yeni çok kutuplu dünyanın en kritik ülkelerinden biri olarak gösterdi.Haberde, Antalya Diplomasi Forumu'nun binlerce katılımcıyı ve onlarca devlet başkanı ile üst düzey yetkiliyi ağırladığı vurgulandı.Böylece Türkiye'nin artık sadece gelişmeleri izleyen değil, küresel sorunların konuşulduğu ve çözümlerin arandığı başlıca merkezlerden biri haline geldiği belirtildi.Gazete, Türkiye'nin aynı anda Rusya, Ukrayna, ABD, İran, Orta Doğu ülkeleri ve Avrupa ile temas kurabilen nadir ülkeler arasında yer aldığını yazdı.Bu durum Ankara'yı kriz dönemlerinde vazgeçilmez bir arabulucu haline getirirken, Türkiye'nin uluslararası ağırlığını da artırıyor.New York Times, Türkiye'yi Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan gibi etkili ülkelerle birlikte 'bölgesel güç' yani yükselen güçler arasında gösterdi.Ancak Antalya'daki zirveye ev sahipliği yapması ve yön verici açıklamalarıyla Türkiye'nin bu grubun doğal liderlerinden biri olduğu ifade edildi.Haberde, Washington'un güvenilmez, baskıcı ve öngörülemez olması nedeniyle ABD merkezli eski düzenin sorgulandığı süreçte Türkiye'nin bağımsız dış politikasıyla öne çıktığı kaydedildi.Ankara'nın 'bölgesel sorunları bölge ülkeleri çözmeli' yaklaşımı, yeni dönemin en gerçekçi stratejilerinden biri olarak değerlendirildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği 'Dünya beşten büyüktür' mesajına da yer veren gazete, Türkiye'nin artık yalnızca kendi bölgesinde değil, küresel sistemin geleceğine dair söz söyleyen ülkelerden biri haline geldiğini aktardı.New York Times'ın analizine göre, küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde Türkiye; coğrafi konumu, diplomatik ağı ve çok yönlü ilişkileri sayesinde dünyanın en stratejik ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor.Gazeteye göre yeni dünya denkleminde Türkiye'nin ağırlığı daha da artacak.