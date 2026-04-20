İtirafçı Müteahhit Anlattı! CHP’li Ataşehir Belediyesi’nin Rüşvet Tarifesi

Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri saran yolsuzluk ve rüşvet ağı İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne de uzandı.Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, belediye yöneticilerinin bir müteahhitten 6.5 milyon dolar ve 7 milyon dolar olmak üzere toplamda 13 milyon 500 bin dolar (yaklaşık 605 milyon TL) rüşvet istediği ortaya çıktı.Etkin pişmanlıktan yararlanan iş adamı H.Ö., 6.5 milyon doları ödediğini, 7 milyon dolar için ise pazarlık yaptığını anlattı.H.Ö., 'İBB operasyonundan sonra kimse imza atmak istemedi... Eskiden bir istiyorlarsa, beş istemeye başladılar. 'Zaten herkes içeride, parti kimseye sahip çıkmıyor. Bize de operasyon gelmeden ne koparırsak kar' anlayışındalar. Bu yüzden para vermek zorunda kaldım' dedi.Temmuz 2024'te Müteahhit H.Ö., 'Yapı Tadilat Ruhsatı' öncesi Belediye Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız'ı Bodrum'daki yatında ağırladı. 6.5 milyon dolarlık rüşvetin ödenmesinin ardından, 16 ve 30 Aralık 2024 tarihlerinde projenin yapı tadilat ruhsatı onaylandı.Temmuz 2025'te İskan ruhsatı aşamasında bu kez Yıldız ile birlikte Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in sağ kolu olarak bilinen Cengiz Gündoğan, 11-15 Temmuz tarihleri arasında yine müteahhidin lüks yatında ağırlandı.