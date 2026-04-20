Ticaret Bakanlığı Açıkladı! 40 İlde İhracat Arttı

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı Ocak-Mart dönemi ihracat verilerini açıkladı. Buna göre 40 ilde ihracat artışı kaydedilirken, 14 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.Körfez bölgesinde 50 gündür devam eden savaşın olumsuz etkileri ve takvim faktörleri nedeniyle Türkiye'nin toplam ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 63 milyar 279 milyon dolar oldu.Mart ayında ihracatta ilk beş sırada İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Ankara yer alırken; Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ikinci beşlikte konumlandı.Faaliyet illeri bazında Mart 2026 ihracat sıralamasında İstanbul 3 milyar 816 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Kocaeli 3 milyar 159 milyon dolar ile ikinci, İzmir 2 milyar 8 milyon dolar ile üçüncü, Bursa 1 milyar 746 milyon dolar ile dördüncü, Ankara ise 1 milyar 192 milyon dolar ile beşinci oldu.Geçen yılın aynı ayına göre ihracatını en çok artıran iller sırasıyla Yalova, Şırnak, Kırıkkale, Elâzığ ve Düzce oldu.Ticaret Bakanlığı, yüksek katma değerli üretim ve rekabetçi ihracat stratejileri doğrultusunda pazar ve ürün çeşitlendirmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, ihracatın ülke geneline yayılmasının hedeflendiğini belirtti.