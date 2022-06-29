Şanlıurfa’da terör operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. PKK/YPG propagandası yapan ve örgüt içinde faaliyette bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5 kişiden 2'si mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şanlıurfa Valiliğinin yaptığı açıklamada "Adli ve idari teşkilatımızın güçlü işbirliği ve Emniyet Müdürlüğümüzün titiz çalışmasıyla PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyelerinin deşifresine yönelik sürdürülen operasyon sonucu: 5 şahıs gözaltına alınmış, 2 şahıs tutuklanmıştır." denildi.