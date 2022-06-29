Başkan Erdoğan ABD Başbakanı Johnson ile bir araya geldi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi TSİ 18:50'de başladı. Başkan Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sona erdi.GÖRÜŞME YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜBaşkan Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına kapsamında ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi. Erdoğan ve Biden'ın, IFEMA Kongre Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü.Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.Başkan Erdoğan görüşme öncesi açıklamalarda bulundu:Erdoğan, ABD Başkanı Biden'le görüşmesinde, 'NATO'nun güçlenmesine yönelik atılacak adımlar, özellikle Rusya-Ukrayna sürecine ayrı bir katkı verecektir.' dedi.Başkan Erdoğan ayrıca, tahıl koridoruna ilişkin 'Denge politikasıyla süreci çözme gayretindeyiz. Temennimiz odur ki bu denge politikasıyla netice alalım' dedi.ABD BAŞKANI JOE BİDEN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna tahılının ülkeden çıkarılması ve İsveç ile Finlandiya'nın NATO başvuruları hakkında yaptıklarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında bir araya geldi.Görüşmenin başında açıklama yapan Biden, Erdoğan ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Biden, Ukrayna'da tutulan ve limanlardan çıkarılamayan tahılın dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi için yaptığı 'müthiş iş' ve 'İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ilerlemesine izin verilmesi' dolayısıyla Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Biden, 'Harika bir iş yapıyorsunuz. Size teşekkür etmek istiyorum.' dedi.BIDEN GÖRÜŞME TALEP ETMİŞTİBaşkan Erdoğan dün Madrid'e gitmeden önce yaptığı açıklamalarında ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme isteğine bulunduğunu belirtti. Başkan Erdoğan buradaki açıklamalarında 'Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Tekrar bir araya gelme arzusunu iletti ve biz de 'olabilir' dedik. F-16 konusunda oyalama taktiği var. Bunlar görüşülecek. Kararlı duruşumuzdan taviz vermeyecek, aynı şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan dün Madrid'e gitmeden önce yaptığı açıklamalarında ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşme isteğine bulunduğunu belirtti. Başkan Erdoğan buradaki açıklamalarında 'Sayın Biden ile bir görüşme yaptık. Tekrar bir araya gelme arzusunu iletti ve biz de 'olabilir' dedik. F-16 konusunda oyalama taktiği var. Bunlar görüşülecek. Kararlı duruşumuzdan taviz vermeyecek, aynı şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.MASADA HANGİ KONULAR VAR:Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sona erdi.Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Madrid'de ikili temaslarına kapsamında ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi.Peki Başkan Erdoğan ve Biden görüşmesinde masada hangi konular olacak?1- F-16 KRİZİ - 'TAVİZ VERMEYECEĞİZ'Başkan Erdoğan, zirvede yapacağı ikili görüşmeler ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin gündemine ilişkin soru üzerine, ABD ile en önemli görüşmenin F-16 meselesi olduğunu belirtti. Erdoğan, 'F-16 meselesi şu anda hala masada, ortada yine bir oyalama taktiği gidiyor. Bunlar görüşülecek. Kararlı duruşumuzdan taviz vermeyecek, aynı şekilde yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.' ifadelerini kullanmıştı.Bu görüşmede Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımını ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin neticeye ulaştırılması bekleniyor.2- YUNANİSTAN'DAKİ YIĞINAKGeçtiğimiz ay Yunanistan ve ABD arasında yapılan bir anlaşma ile ABD'nin 3 'ü yeni 4 üsten faydalanması için olanak sağlanmıştı. Görüşmede Yunan provokasyonları ve ABD'nin Yunanistan'daki üslerinin de gündemde olacağı öngörülüyor. Başkan Erdoğan konuya ilişkin dün yaptığı açıklamasında 'Bu silahlar kime karşı kullanılıyor Yunanistan'dakileri 'Rusya'ya karşı' dediniz. Peki bizim güneyimizdeki bu terör örgütlerinin inlerine gelen bu silahlar, onlar kime karşı kullanılıyor Onlar da Türkiye'ye karşı kullanılıyor.' ifadelerini kullanmıştı.3- YPG/PKK DESTEĞİTerör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin gölgesi altında varlığını sürdürmeye devam ediyor. ABD'nin isteği doğrultusunda, 'SDG' adını kullanan YPG/PKK'ya destek görüşmede gündeme gelmesi beklenen konular arasında yer alıyor.4- FETÖDün gerçekleştirilen zirvede PKK/YPG/PYD ile birlikte 'FETÖ'nün bir terör örgütü olduğu uluslararası bir anlaşmada ilk kez bu kadar net bir şekilde ortaya konulmuştu. Başkan Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından Biden ile yapılacak görüşmede FETÖ meselesinin de gündeme geleceği öngörülüyor.Amerika Birleşik Devletleri, Fetullahçı Terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in ikametgâhı olması nedeniyle, örgütün hâlihazırda dünya çapında faaliyetlerinin merkezi konumunda yer alıyor. Örgütün ABD'de yaygın bir okul yapılanması, ticaret ağı ve sahip olduğu milyarlarca dolara ulaşan bir ekonomik hacmi bulunuyor. FETÖ'nün ABD'de sayıları 140'ın üzerinde okulu bulunurken, bu okullarda yaklaşık 60 bin öğrenci eğitim alıyor.5- EKONOMİK İŞBİRLİĞİGeçtiğimiz günlerde Türkiye ve ABD Hazine bakan yardımcıları arasında bir görüşme gerçekleşmiş, güncel küresel ekonomik gelişmeler için birlikte atılabilecek adımlar konuşulmuştu. Başkan Erdoğan biden görüşmesinde bu meselenin de gündeme gelmesi bekleniyor.