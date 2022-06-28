HDP'den talimat verdi CHP boyun eğdi! PKK'lı teröristlerin yakınlarına böyle kucak açtılar

PKK’nın Çukurova yapılanmasına yönelik, Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li birçok ile Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ve KCK sözde Türkiye Sözcüsü Ayşe Irmak’ın da aralarında bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ayşe Irmak’ın ayrıca, PKK’ya katılıp ölenlerin yakınlarının belediyelerde işe alınması için de talimat verdiği bu talimatın da Seyhan Belediyesindeki CHP’li meclis üyesi ve aynı zamanda belediye başkan yardımcısı Funda Buyruk tarafından uygulandığı iddia edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK'nın Çukurova bölge yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak yapılan 5 aylık takip sonucunda Adana'da Binevş Kültür ve Sanat Derneği adı altında örgütsel faaliyette bulunduğu değerlendirilen bir derneğe ulaşıldı.



Yapılan çalışmada KCK sözde Türkiye Sözcüsü Ayşe Irmak'ın örgütün sekretaryasından gelen talimatlarla toplumsal alan yapılanması kapsamında faaliyet yürüttüğü saptandı. Bu kapsamda kırsala eleman temini amacıyla çocuklara ideolojik eğitim verildiği, sokak yürüyüşü ve siyasi parti binalarına molotof kokteyli ile saldırı yapılması konusunda plan yaptıkları öne sürüldü.



"ÖLENLERİN YAKINLARINI BELEDİYEYE AL"



Ayşe Irmak'ın PKK'ya katılıp ölenlerin yakınlarının belediyelerde işe alınması için de talimat verdiği bu talimatın da Seyhan Belediyesindeki CHP'li meclis üyesi ve aynı zamanda belediye başkan yardımcısı Funda Buyruk tarafından uygulandığı iddia edildi. Ayrıca Ayşe Irmak'ın Türkiye Demokratik Örgütlenmesine bağlı bileşenlerin sorumlularını Binevş isimli dernek içerisinde toplayarak talimatlar verdiği, Pençe/kilit operasyonlarının durdurulması için halk ayaklanması çağrısında bulunduğu ileri sürüldü.



SORGULARI DEVAM EDİYOR



Polis, dernek ve dernek ile bağlantılı şüpheliler için operasyon düzenleyen TEM ekipleri, dün şafak vakti Adana merkezli Mersin, Diyarbakır, Mardin ve Van'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskında; HDP İl Eş Başkanları Mehmet Karakış ve Helin Kaya, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk, örgütün sözde Türkiye sözcüsü Ayşe Irmak, Çukurova bölge sorumlusu Mehmet Saruhan ile kadın sorumlusu Emetullah Akçara'nın da bulunduğu 36 zanlı yakalandı. Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere adli tıpa götürüldü.





BOYNU EĞİK AÇIKLAMA



Bu arada HDP İl binası önünde milletvekili Tülay Hatimoğlu'nun yaptığı basın açıklamasına CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi ile birlikte diğer il yöneticilerinin katıldığı görüldü. Cemal Gürsel Caddesi üzerindeki HDP il binası önünde toplanan grup önceki gün polisin düzenlediği operasyonda HDP kontenjanından Seyhan Belediye Meclis Üyesi seçilen ve başkan yardımcısı Funda Buyruk'un aralarında bulunduğu kişilerin gözaltına alınmasıyla ilgili basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına katılan CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi'nin ön saflarda yer aldığı, objektiflere ve kameralara görünmemek için sürekli başını öğe eğdi gözlerden kaçmadı. Bir grup CHP'liler de sosyal medya hesaplarında paylaştıkları HDP'nin basın açıklamasındaki fotoğrafları sildikleri yerine CHP'nin amblemini koydukları görüldü.