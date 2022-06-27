'Ses' bombaları peş peşe patladı! Tuba Torun'un da ses kaydı ortaya çıktı! 'Dolarla vekil olan CHP'liler' kim?

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun başrolünde olduğu 'itiraf'kayıtları gündeme bomba gibi düştü.CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bir süre önce Bosphorus Palace Hotel'de düzenlenen düğün ile CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ile dünya evinegirdi. Düğünden yaklaşık 1 hafta sonra Erdoğdu'nun boşandığı eşi Özge Erdoğdu bomba ses kayıtları yayınladı.AYKUT ERDOĞDU'NUN İTİRAFLARIÖzge Erdoğdu, "Bu kaydı 3,5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu'nun Tuba Torun'la ilişkisini öğrendikten hemen sonra. Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisiolmadığına ikna etmeye çalışırken, '50 kişi ile yatmış' dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!" notuyla bir ses kaydını servis etti.Paylaşılan ses kaydında Erdoğdu'nun şu ifadeleri duyuldu:50 KİŞİYLE BİRLİKTE OLMUŞ"Bak dertleşmekse şuysa buysa Tuba hiçbir şey çekmedi tamam mı? Tuba 50 kişiyle birlikte olmuş bir kız. 4 senedir ehlinamus. Parasını da evini de her şeyini şey yaparak... Harbiden babalık yaptım ben. Ben olmasam gidecekmiş evlenecekmiş de yuva kuracakmış... Ulan ben bin kere söyledim. Önüne biri çıkarsa git! Şimdi bana böyle hayvanmışım gibi davranıp... Bak Özge kurultayda... Ben niye parti meclisine giremedim biliyor musun?"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM"Kemal Bey'i 5 kere aradım bunu listeye al diye. Oğuz'u 5 kere aradım beni çıkarın bunu alın diye. Çıktım, kurultayda buna oy topladım. Kim yapar bunu be?"BİR BOMBA DAHA: DOLARLA VEKİL OLUYORLARErdoğdu'nun eski eşi Özge Erdoğdu Tuba Torun ile yaptığı telefon kaydını paylaşarak bir bombayı daha patlattı.Tuba Torun'un ağlayarak, "Dolarla vekil oluyorlar. Ben kadın hakları diye g.... yırtıyorum. Ş.... bir tanesine inandığım için de evet veriyorum diye kendimi ortaya koydum. Ve şu anda da istifa edeceğim. Sağ olun a...k... Ben buranın adaletsiz bir dünya olduğunu biliyordum ama bu kadar adaletsiz olduğunu bilmiyordum Özge. Çünkü benim bakılması gereken bir annem var." dediği duyuldu.KİM BU DOLARLA VEKİL OLAN CHP'LİLER?CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun nikah masasına oturduğu eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun'un ses kayıtlarında çıkan konuşmaları CHP'de işlerin nasıldöndüğünü bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Yaşananlar sonrası Aykut Erdoğdu'dan henüz 'istifa' CHP'den de bir açıklama ya da ihraç talebi gelmedi. Tuba Torun'un 'Dolarla vekil oluyorlar.' ifadeleri dikkat çekerken CHP içinde dolarla vekil olan isimlerin kimler olduğu merak konusu oldu.CHP MEDYASI SESSİZCHP gibi CHP'nin medyası da konuya karşı sessizliğe gömüldü. Algı ve yalan pompalamakla ünlü yayın organları kayıtlarla ortada olan parti içi krili ilişkilere ve kayırmalara karşı sessiz kaldı.SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDISosyal medyada kullancılar CHP'deki dolarla vekillik skandalına tepki gösterdi. Bu vekillerin kimler olduğu sorulurken dolarların kimin cebine girdiği de diğer bir merak konusu oldu.