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HDP Vekili Hüda Kaya'nın oğlu serbest bırakıldı!

Kandil'de PKK terör örgütünün sözde üst düzey yöneticileriyle görüşmeler yaptığı fotoğraflara yansıyan HDP vekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP Vekili Hüda Kaya'nın oğlu serbest bırakıldı!
Ekleme: 27.06.2022 - 23:30 Güncelleme: 27.06.2022 - 23:32 / Editör: Ozge Selin
HDP Vekili Hüda Kaya'nın oğlu serbest bırakıldı!
HDP İstanbul vekili Hüda Kaya’nın oğlu Muhammet Cihad Saatçioğlu, PKK operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı.

Mahkeme kararıyla soyadını “Cemre” olarak değiştiren Saatçioğlu’nun, terör arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan PKK/KCK terör örgütü mensuplarıyla kırsal alanda çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

HDP Vekili Hüda Kaya'nın oğlu serbest bırakıldı!

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Cemre, savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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HDP Vekili Hüda Kaya'nın oğlu serbest bırakıldı!
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