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Boğa güreşi festivalinde facia! Tribün çöktü! Kaçan boğalar paniğe neden oldu

Kolombiya'da boğa güreşi festivalinde korkunç bir olay yaşandı. Espinal kentinde düzenlenen "Corraleja" festivalinde tribün çöktü. 5 kişi hayatını kaybetti 500'den fazla kişi yaralandı. Facia sonrası yaşanan kaosta boğalar kaçtı. Sokaklarda panik yaşandı. Dehşet anları saniye saniye görüntülendi...

Ekleme: 27.06.2022 - 10:18 Güncelleme: 27.06.2022 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
Boğa güreşi festivalinde facia! Tribün çöktü! Kaçan boğalar paniğe neden olduKolombiya'nın Tolima yönetim bölgesine bağlı Espinal şehrinde, ülkede geleneksel olarak yapılan boğa güreşi festivalinde izleyicilerin bulunduğu tribünün bir kısmı çöktü. Yetkililer, meydana gelen olayda şimdiye kadar 5 kişinin öldüğünü, 500'den fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi.


BOĞALAR KAÇTI

Olayın ardından büyük kaosun yaşandığı arenadan kaçan boğa sokaklarda paniğe neden oldu. Çökme anını gösteren videolar sosyal medya platformlarında yayınlandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Tolima Sivil Savunma'nın açıklamasında yaralanan kişilerin içinde kadın ve çocukların da olduğu bilgisini paylaşıldı. Öte yandan kentteki hastanede yoğunluk nedeniyle bazı yaralılara müdahale edilemediği, bölgedeki sağlık kuruluşlarından destek istendiği bildirildi.

Espinal Belediye Başkanlığının yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Herkese sükunet çağrısında bulunuyoruz. Yardım kuruluşları harekete geçti. Arama kurtarma çalışmaları ve tahliyeler devam ediyor." denildi.
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