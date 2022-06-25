Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi Marmaris yangın bölgesinde konuşuyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangın çıktığı günden beri bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi son durumu açıklıyor.Bakan Kirişçi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının kotrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.