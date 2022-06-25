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Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi Marmaris yangın bölgesinde konuşuyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kontrol altına alınan Marmaris yangın bölgesinde açıklamakarda bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi Marmaris yangın bölgesinde konuşuyor
Ekleme: 25.06.2022 - 10:46 Güncelleme: 25.06.2022 - 10:47 / Editör: Ozge Selin
Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi Marmaris yangın bölgesinde konuşuyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangın ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Yangın çıktığı günden beri bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi son durumu açıklıyor.

Bakan Kirişçi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangının kotrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi Marmaris yangın bölgesinde konuşuyor
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