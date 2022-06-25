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İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ekleme: 25.06.2022 - 17:40 Güncelleme: 25.06.2022 - 17:41 / Editör: Ozge Selin
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Kemalpaşa ilçesinde Ovacık Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Sarp bir arazide etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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