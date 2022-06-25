İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kemalpaşa ilçesinde Ovacık Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİİhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 2 dozer ile çok sayıda personel sevk edildi.YANGIN KONTROL ALTINA ALINDISarp bir arazide etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.