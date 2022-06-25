Didim açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİEkipler, durdurdukları hareketli lastik bottaki 25 düzensiz göçmen, sahil güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.