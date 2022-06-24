Memura yüzde 40 zam!

Son dakika maaş zaamı haberleri: 84 milyona ilave sosyal destek bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Bakan Nebati, komisyonda yaptığı sunumda, 1 trilyon 81 milyar ek bütçeyle vatandaşların hanelerinde tükettiği doğalgaz ve elektriği daha ucuza kullanabilmelerini, çiftçilerin, işçilerin, emeklilerin, çalışanların ve ihtiyaç sahibi vatandaşların daha fazla yanında olabilmeyi amaçladıklarını söyledi. Bakan Nebati memur maaşlarına yapılacak zamla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. İşte maaşlarla ilgili son dakika açıklamaları ve yen gelişmeler;MEMUR, EMEKLİ AYLIKLARI ARTIYOR: Ek bütçenin 216.9 milyar lirası kamu çalışanlarının aylıklarında yapılan artışlar kapsamında personel gideri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primleri gideri için aktarılacak. Bütçenin, 154 milyar lirası, emekli aylıklarında yapılan artışlar, sağlık giderleri, işveren prim teşviki ödemeleri gibi giderleri karşılamak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na transfer edilecek.SON DAKİKA | MEMUR MAAŞINA YÜZDE 40 ZAMHazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yıl yeni vergi olmayacağını, memur ve emekliye maaşlarına da temmuz ayında yüzde 40 zam yapılacağını açıkladı.BAKAN NEBATİ: ÖNGÖRÜMÜZ 40Bakan Nebati, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ek bütçe görüşmelerine katıldı ve sorulara cevap verdi. Nebati, Temmuz ayına ilişkin Memur zamlarına yönelik olarak, '2022 Ocak ayında çalışanlarımızın aylıklarına yüzde 30.95 artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılacak artış Haziran enflasyon oranlarının açıklanmasıyla kesinleşecek olup, yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz.Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın ayılıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır. Temmuz ayında emeklilerimize yapılacak artış yaklaşık yüzde 40 oranında olacağını öngörmekteyiz. 2022 yılı memur emeklilerimizin aylıklarında kümülatif artış yüzde 83'e, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin kümülatif artışı yüzde 76'ya ulaşacaktır. Emekli aylıklarının artışının etkisi 180 milyar lira civarındadır. Prim gelirlerindeki artış dikkate alınarak SGK'ya yapılacak transferlerin toplamı 154 milyar TL olarak teklif ediyoruz' diye konuştuELEKTRİK, DOĞALGAZ YÜKÜ HAFİFLİYECEK: Vatandaşın hanesinde tükettiği elektrik, doğalgazın piyasa fiyatlarının altında kullanımını sağlamak için BOTAŞ, EÜAŞ'a 134.5 milyar lira aktarım gerçekleştirilecek. İstihdama katkı sağlayacak yatırımlara 105 milyar lira, 103.3 milyar lira vatandaşlara yönelik hizmetlerin geliştirilmesi için mahalli idarelere aktarım yapılacak.EVDE BAKIM, 65 YAŞ AYLIĞINA TARANSFER: Evde bakım destekleri, 65 yaş üstü bakıma muhtaç yaşlıların, engelli vatandaşların aylıkları, muhtaç ailelere yardım için 44.8 milyar lira, 37.1 milyar lira tarıma destek ödemelerine aktarılacak.KUR ARTIŞINA 40 MİLYARLIK KORUMA: Ek bütçenin 89.4 milyar lirasının faiz giderleri, 40 milyar lirasının mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı korunmasına ilişkin giderler, 156 milyar lirasının ise zorunlu harcamalar için kullanılacak.ENFLASYON BASKISI AZALACAK: Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz. Üretim, ihracat ve yatırımlar, küresel ve bölgesel tüm olumsuz gelişmelere rağmen artışını güçlü bir şekilde sürdürürken, istihdam piyasasındaki olumlu görünüm de devam ediyor. İkinci çeyreğe ilişkin göstergeler ılımlı bir iç talebe ve güçlü bir ihracata işaret ediyor.ENERJİ FATURASI 50 MİLYAR ARTTI: Başta enerji olmak üzere artan küresel emtia fiyatları ile Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı risklerin dış ticaret dengesi üzerinde etkilerini çok net gördük. 2022 bütçesini hazırlarken, varil başına petrol fiyatını ortalama 68 dolar hesaplarken bugün petrol fiyatları 110 dolara ulaştı. Bu gelişmenin Türkiye'nin enerji faturasına 2022 yılı için 50 milyar dolar ilave yük getirdi.TURİZM GELİRİ 5.5 MİLYARA ÇIKTI: Bu yılın ilk çeyreğinde toplam ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 148 artarak 6,5 milyon kişiye, turizm gelirleri ise yüzde 122 artarak 5.5 milyar dolara yükseldi. Haziran ayı itibarıyla ülkemizi ziyaret eden kişi sayısının toplam 19 milyona ulaşmasını bekliyoruz.241 MİLYARLIK VERGİDEN VAZGEÇİLDİ: Vatandaşın günlük hayatlarını etkileyen olağanüstü fiyat artışlarının alım güçlerine en az düzeyde yansıması için çaba gösteriyoruz.Enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla kamu olarak 2022 yılında 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz.GES İHRACA OLUMLU SONUÇLANDI: Tasarruflarını Türk lirasında değerlendirmek isteyen vatandaşlarımıza alternatifler sunmak amacıyla geliştirdiğimiz gelire endeksli senetlerin ihracını duyurduk, talepleri topladık ve talepler de olumlu şekilde neticelendi.FAHİŞ FİYAT, STOKÇULUĞA İZİN YOK: Vatandaşın alım gücünü artırmak adına alınan kararların etkinliğini azaltacak yönde uygulamalar yapan firmaları tespit etmek ve vergi kayıp kaçağının önüne geçmek amacıyla denetimleri artırdık. Fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermeyeceğiz. Piyasadaki fiyatları mercek altına alan enflasyon ile mücadele ekiplerimiz aracılığı ile denetimlerimizi daha da yoğunlaştırdık.GÜÇLÜ NAKİT REZERVİ: Borçlanma programına esneklik sağlayan güçlü nakit rezervi politikamızı sürdürüyoruz. Ülkemiz düşük kamu borç stokuyla olumlu ayrışmaya devam etmiştir.BÜTÇE GELİRİ YÜZDE 100 ARTTI: Ocak-mayıs döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100 artışla 1 trilyon 84 milyar lira, vergi gelirleri yüzde 108 artarak 881.1 milyar liraya çıktı. Ek bütçe ile vergi gelirlerinde 927.7 milyar lira, vergi dışı gelirlerde 152.9 milyar lira olmak üzere genel bütçe gelirlerinde net 1 trilyon 81 milyar lira ilave gelir bekleniyor.YANGINLA MÜCADELEYE 4 MİLYARBakan Nebati, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 4 milyar liralık bütçe öngörüldüğünü belirterek, '2021 yılında 39 helikopter var iken bugün 55 tane helikopterimiz var. 3 uçak iken 20 oldu, 4 İHA varken 8 oldu, 13 bin gönüllü varken, 105 bin kişi oldu. Havadaki su kapasitemiz 2002'de 85 ton, geçen yıl 154 ton, şu anda 302 tona çıkmış durumda. Yangınla mücadeleyle ilgili bütçe de 4 milyar Türk lirasıdır' dedi.TABLO: GELİR TAHMİNİAna kalemlerle ilave gelir tahmini:* Gelir vergisi 51,3 milyar lira* Kurumlar vergisi 315,3 milyar lira*Dahilde alınan KDV 13,2 milyar lira*Özel tüketim vergisi 156,4 milyar lira*İthalde alınan KDV 284 milyar lira*Damga vergisi 5,6 milyar lira*Harçlar 33,5 milyar lira*Banka ve sigorta muameleleri vergisi 17 milyar lira*Diğer vergiler 51,3 milyar lira