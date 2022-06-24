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Kuyumcudan milyonluk vurgun! Haberi duyan dükkana koştu!

Diyarbakır'da, müşterilerinin telefonla ulaşamadığı bir kuyumcunun kaçtığı öne sürülürken, olayla ilgili şikayette bulunan 8 kişinin iş yeri sahibine 1,5 milyon TL teslim ettikleri öğrenildi. Haberi alan yaklaşık 100 kişi, kuyumcu dükkanın önünde toplanırken, olası yeni şikayetlerle para miktarının artabileceği belirtildi.

Ekleme: 24.06.2022 - 11:31 Güncelleme: 24.06.2022 - 11:39 / Editör: Ozge Selin
Kuyumcudan milyonluk vurgun! Haberi duyan dükkana koştu!Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İşletmecisinin ismi öğrenilemeyen bir kuyumcuya, akşam saatlerinden itibaren telefonla arayan müşteriler ulaşamadı.

Kuyumcudan milyonluk vurgun! Haberi duyan dükkana koştu!

Bunun üzerine aralarında ailelerin de olduğu yaklaşık 100 kişi iş yeri önüne geldi. Burada toplanan vatandaşların arasında yaklaşık 1,5 milyon TL'sini teslim ettiklerini ileri süren 8 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gitti. Dolandırıldıklarını ileri süren 8 kişi emniyette şikayetçi olurken, çok sayıda vatandaşın iş yeri önündeki bekleyişi ise devam ediyor.

Kuyumcudan milyonluk vurgun! Haberi duyan dükkana koştu!

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, para miktarının şikayete göre artabileceği belirtildi.

Öte yandan, Bağlar ve Kayapınar ilçesinde 7 Haziran'da yüksek kazanç vaadiyle müşterilerden yüklü miktarda altın, döviz ve Türk Lirası toplayıp, kaçan 6 kuyumcudan yakalanan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

Kuyumcudan milyonluk vurgun! Haberi duyan dükkana koştu!

Olayla ilgili olarak şüphelilerin 230 kişiden topladığı paranın miktarının ise 28 milyon 886 bin 276 TL olduğu ortaya çıkmıştı.
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