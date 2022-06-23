UNESCO uyardı! İstanbulda tsunami...

UNESCO tarafından hazırlanan raporda, aralarında İstanbul'un da olduğu 5 şehirde önümüzdeki 30 yıl içerisinde tsunami meydana gelme ihtimali yüzde 100'e yakın olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl yapılan çalışmada da olası İstanbul depreminde 17 ilçenin tsunamiden etkilenebileceği belirtilmişti.

UNESCO tarafından hazırlanan raporda, aralarında İstanbul'un da olduğu 5 şehirde önümüzdeki 30 yıl içerisinde tsunami meydana gelme ihtimali yüzde 100'eyakın olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl yapılan çalışmada da olası İstanbul depreminde 17 ilçenin tsunamiden etkilenebileceği belirtilmişti.UNESCO, 5 şehir için tsunami uyarısında bulundu. Risk altındaki kentler listesinde İstanbul da yer aldı. Birleşmiş Milletler çatısı altında görev yapan kurum Akdeniz'deki kentler için tsunami riski bulunduğunu açıkladı.İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Açıklamada 30 yıl içerisinde bir metreden daha yüksek bir tsunaminin meydana gelme ihtimalinin yüzde 100'e yakın olduğunun altı çizildi.