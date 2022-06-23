Seda Tosun ile Taner Ataş evlendi

Mahsun Kırmızıgül’ün 'Mucize' filmiyle şöhreti yakalayan oyuncu Seda Tosun, bir süredir birlikte olduğu Taner Ataş ile hayatını birleştirdi. Çift, paylaştıkları fotoğraflarına 'Biz evlendik!' notunu düştü.

Oyuncu Seda Tosun, 2018 yılında müzisyen Eymen Adal ile nikah masasına oturmuştu. Çift, evliliklerinde ikinci yılı doldurmadan ayrılık kararı almış ve olaylı bir boşanma süreci yaşamıştı.



"AYRILIK KARARINI BEN VERDİM"



Ünlü oyuncu, "Ayrılık kararını ben verdim. Bir an önce bitmesini istiyorum. Dava süreci çekişmeli olarak görünüyor ama inşallah anlaşırız. Kendisiyle mahkeme dışında görüşmek istemiyorum. Böylesi daha iyi olacak” ifadelerini kullanmıştı.



İkili geçtiğimiz yılın eylül ayında da boşanmıştı. Anlaşamadıkları için ayrıldıklarını dile getiren Seda Tosun, boşandıktan sonra kariyerine odaklandığını ifade etmişti.



Oyuncu, “Birçok senaryo geliyor. İşimde baharı yaşadığım bir süreçteyim. Çalışmaktan hiç yorulmam” diyerek, yeni projelerin müjdesini vermişti.



İKİNCİ KEZ EVLENDİ



Seda Tosun ikinci kez nikah masasına oturdu. Tosun, sosyal medya fenomeni Taner Ataş ile evlendi. Çift, paylaştıkları fotoğraflarına 'Biz evlendik!' notunu düştü.



Öte yandan 'Mucize' filminde Deli Aziz karakterinin eşi olan Mızgin'i canlandıran Seda Tosun, Mehmet Ali Erbil ve Cenk Kangöz'le yaşadığı aşklarla da gündeme gelmişti.