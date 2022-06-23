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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı: 2022 Haziran Merkez Bankası toplantısı sonrası piyasaya yön veren mesajlar

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. 2022 Haziran ayı Merkez Bankası toplantısı sonrası saatler 14:00'ü gösterdiğinde faiz kararı açıklaması yapıldı ve faiz karar metni duyuruldu. Buna göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit tuttu. Merkez Bankası 2022'nin ilk 5 faiz toplantısı sonrasında da faizi yüzde 14 düzeyinde sabit bırakmıştı. Öte yandan ekonomistlerin ve analistlerin radarındaki gelecek dönemin para politikasına ışık tutacak, Merkez Bankası faiz karar metninde önemli ifadeler yer aldı.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı: 2022 Haziran Merkez Bankası toplantısı sonrası piyasaya yön veren mesajlar
Ekleme: 23.06.2022 - 09:23 Güncelleme: 23.06.2022 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı: 2022 Haziran Merkez Bankası toplantısı sonrası piyasaya yön veren mesajlar
Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda son dakika faiz kararı açıklaması yaptı.

Merkez Bankası haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı: 2022 Haziran Merkez Bankası toplantısı sonrası piyasaya yön veren mesajlar
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