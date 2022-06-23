Marmara Denizi'nde beyaz tehlike!
Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki sahilde sabah saatlerinde beyaz tabaka oluştu. Yapışkan olduğu görülen sıvının, dereden denize aktığı öğrenildi.
Önce belediyeyi aradık, ardından sahil güvenliğe bilgi verdik. Ekipler gelip numune aldılar. 4 saattir akıyor.
Sabah 9 buçuk da başladı, bu saate kadar hala salınım devam ediyor.
Dere yatağından geliyor. Kolluk kuvvetleri olay yerine tespit amaçlı gittiler, onlardan haber bekliyoruz' dedi.
Sabah 9 buçuk da başladı, bu saate kadar hala salınım devam ediyor.
Dere yatağından geliyor. Kolluk kuvvetleri olay yerine tespit amaçlı gittiler, onlardan haber bekliyoruz' dedi.