Marmara Denizi'nde beyaz tehlike!

Önce belediyeyi aradık, ardından sahil güvenliğe bilgi verdik. Ekipler gelip numune aldılar. 4 saattir akıyor.Sabah 9 buçuk da başladı, bu saate kadar hala salınım devam ediyor.Dere yatağından geliyor. Kolluk kuvvetleri olay yerine tespit amaçlı gittiler, onlardan haber bekliyoruz' dedi.