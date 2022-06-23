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Bakan Kirişçi duyurdu! Yangında evi tahliye olan ailelere 3'er bin liralık destek

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangın söndürme çalışmalarının aynı kararlılıkla devam edileceğini vurgulayan Bakan Kirişçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının evlerini tahliye etmek zorunda kalan ailelere 3’er bin lira destek verdiğini ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bilgilendirme sırasında eksiklikleri sorumlu müdürlere sorup, giderilmesi konusunda talimat verdi.

Bakan Kirişçi duyurdu! Yangında evi tahliye olan ailelere 3'er bin liralık destek
Ekleme: 23.06.2022 - 23:10 Güncelleme: 23.06.2022 - 23:19 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kirişçi duyurdu! Yangında evi tahliye olan ailelere 3'er bin liralık destek
Muğla'nın Marmaris İlçesi Hisarönü Mahallesi Bordübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran günü saat 19:45 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yangın nedeniyle alınan güvenlik tedbirleri kapsamında bazı evler tahliye edildi.

"ÇALIŞMALAR AYNI KARARLILIKLA SÜRECEK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde yangınla ilgili son durumu gazetecilerle paylaştı. Çalışmaların aynı kararlılıkla süreceğini ifade eden Bakan Kirişçi, yangının kısa sürede söndürülmesi için çalıştıklarını belirtti.

Kirişci, "Ümitsiz değiliz, çalışmalarımızı yarın da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Temennimiz bu yaşamız olduğumuz hadisenin kısa zamanda olumlu bir şekilde neticelenmesidir. İnşallah bunu yarın rüzgar eğer bu kadar şiddetli olacak bilgisini almamış olsaydık daha fazla ümitvar olacaktık. Ama ümitsiz değiliz, yarın da çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kirişci, yaptığı açıklamada, millet olarak zor günlerde böyle bir dayanışmayı sergiliyor olmanın anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.

Tüm personele ve basın mensuplarına da teşekkür eden Kirişci, herkesin çalışmalara emek verdiğini, katkı sunduğunu ifade etti.


EVİ TAHLİYE OLAN AİLELERE DESTEK

Bakan Kirişci, "Bu arada kendileri burada yok ama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın burada bazı ailelere değil, ihtiyaç sahibi bütün ailelere, tahliye edilen evleri karşılığında 3'er bin lira nakit olarak ödeme işlemleri de gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımızın ve dolayısıyla hükümetimizin bu faaliyetini de paylaşmak isterim." ifadesini kullandı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bilgilendirme sırasında eksiklikleri sorumlu müdürlere sorup, giderilmesi konusunda talimat verdi.

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