CHP'den Belediye tesislerinde skandal eğlence! İşçi cefada beyler sefada

Bursa'da Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey'in eş, dost ve akrabalarını Belediyede Müdür ve Yönetici yapmasının yankıları sürerken, bir skandal da Mudanya'da patlak verdi. Bir süredir isçi ve personeline maaş ödemekte zorlanan, Mudanya Belediyesine ait MUDAŞ tesislerinde, 'Bu kadarına da pes' dedirtecek görüntüler yaşandı.Eşi Mudanya Belediyesinde çalışan CHP Mudanya ilçe Başkanı Furkan Kurtulmuş Atalay, ilçe örgütünün ve Meclis üyelerinin katıldığı bir eğlence düzenledi. Belediye tesislerinde düzenlenen alkollü eğlenceye, ince saz takımı bile getirildi. CHP'liler gece boyu halay çekip göbek attı.Belediyenin MUDAŞ tesislerinde düzenlenen sazlı sözlü eğlencede bir yanda CHP'liler alkol alıp eğlenirken, maaşını aylardır tam alamayan ve bu yüzden kirasını ödeyemeyip, çocuğuna harçlık veremeyen belediye personeli ise, gece yarısına kadar eğlenen CHP'lilere hizmet etti.Ortaya çıkan skandal manzara, CHP'nin dilinden düşürmediği 'halkçı ve emekçi' Belediyecilik sözünün sadece lafta kaldığını gözler önüne serdi.Memleket Partisi Mudanya İlçe Başkanı Mehmet Er, işçi ve emekçi maaşını alamazken, CHP'lilerin düzenlediği skandal eğlenceyi sosyal medyasından eleştirdi. Er, yaptığı paylaşım sonrası ise tehdit edildi. CHP İlçe Başkanı Furkan Kurtuluş Atalay, alkollü bir şekilde Mehmet Er'i arayarak tehdit ve hakaret etti. Ardından ise whatsapp üzerinden konum atarak gel buradayım, gelince haber ver' diyerek tehditler savurdu. CHP'li Atalay'ın eşinin de Mudanya Belediyesinde çalıştığı ve maaşını düzenli ve eksiksiz aldığı öğrenildi.