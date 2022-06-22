PKK'yı Gara'lar bağladı! MİT'ten Gara bölgesine operasyon! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 5 teröristi etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT tarafından 17 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.