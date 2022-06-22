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PKK'yı Gara'lar bağladı! MİT'ten Gara bölgesine operasyon! 5 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği iki ayrı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 22.06.2022 - 14:20 Güncelleme: 22.06.2022 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
PKK'yı Gara'lar bağladı! MİT'ten Gara bölgesine operasyon! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT tarafından 17 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
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