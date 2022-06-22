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Karısına tecavüz eden adamı evine çağırdı! Cesedin yanına bu mesajı bıraktı!

İstanbul Eyüpsultan'ta kan donduran bir olay yaşandı… Aslan İlhan (36), eşinin "Abdullah Koşar bana 5 yıl önce tecavüz etti. Şimdi yine taciz ediyor" sözleri üzerine adeta çıldırdı.

Ekleme: 22.06.2022 - 14:53 Güncelleme: 22.06.2022 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
Karısına tecavüz eden adamı evine çağırdı! Cesedin yanına bu mesajı bıraktı!

Karısının telefonundan adama 'Eve gel' diye mesaj attı. İlhan, eve gelen Koşar'ın kafasına sıktı. Cesedin yanına ise şu notu bıraktı…

Tüyler ürperten olay dün akşam saatlerinde İstanbul Eyüpsultan'da yaşandı. Apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, belirtilen adreste evin içinde salonda yüzüstü yatan bir kişiyi gördü.

KARISINA TECAVÜZ EDEN ADAMI ÖLDÜRDÜ

Yapılan incelemelerde şahsın başından vurulmuş halde olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Karısına tecavüz eden adamı evine çağırdı! Cesedin yanına bu mesajı bıraktı!

'NAMUZSUZLUĞUN BEDELİ BUDUR'

Cesedin başucunda da bir not bulundu bir ajanda kağıdına yazılı notta; ' Namussuzluğun bedeli budur' yazıyordu.

Polis hemen çalışmaya başladı. Cesedin bulunduğu evin, inşaatçılık yapan Aslan İ.'ye ait olduğu belirlendi.

Çalışmalarda Aslan İ.'nin eşi S.İ.'ye ulaşan ekipler kan donduran itirafla karşılaştı.

S.İ. evinin salonunda cesedi bulunan Abdullah K.'nin 5 yıl önce kendisine tacavüz ettiğini, yaklaşık bir ay önce de tekrar yanına çağırdığını iddia etti.

Bu durumu eşine anlattığını öne süren S.İ. eşi Aslan İ.'nin de Abdullah K.'yı eve çağırıp başından vurduğunu olay sırasında kendisininde evde olduğunu öne sürdü. Korkuyla kaçıp eşinin abisinin evine gittiğini belirtti.

Polis şüpheli Aslan İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan notta 14 Eylül 2015 yazması dikkat çekti. Soruşturma sürüyor.
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