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Almanya'yı şaşırtan 'Kahraman Türk'. Bulduğu 557 bin euroyu sahibine verdi!

Ölen bir adamın evini boşaltırken bulduğu 557 bin euroyu mirasçısına teslim eden Sinoplu Hüseyin Ersoy, Almanya'da kahraman oldu.

Ekleme: 22.06.2022 - 09:59 Güncelleme: 22.06.2022 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Almanya'yı şaşırtan 'Kahraman Türk'. Bulduğu 557 bin euroyu sahibine verdi!
Almanya'nın Mannheim kentinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Ersoy, 24 yıl önce Sinop'tan Almanya'ya yerleşti.

Ersoy, Almanya'da birçok işte çalıştıktan sonra ölen insanların evlerini tasfiye işini yapan bir şirket kurdu.

Ersoy, e-postayla aldığı bir sipariş üzerine hayatını kaybeden bir adamın evini boşaltırken, bir dolabın kapağını açmasıyla hayatının şokunu yaşadı.

Almanya'yı şaşırtan 'Kahraman Türk'. Bulduğu 557 bin euroyu sahibine verdi!

Çantadaki paraları sahte sandı

TRT Haber'in aktardığına göre; dolapta içi para dolu bir çanta bulan Ersoy, ''Bunların sahte olduğunu zannettim. Ama inceleyince paraların gerçek olduğunu ve saydıktan sonra bu rakamın 557 bin euro ve 2 bin 700 İsviçre frangı olduğunu anladım.' dedi.

Hüseyin Ersoy, hemen ölen adamın mirasçısı olan kızını aradı ve durumu anlattı ve parayı sahibine verdi.

Avrupa'da bulunup sahibine teslim edilen en büyük meblağ

Gurbetçinin bulup sahibine verdiği 557 bin euro, bu zamana kadar Avrupa'da bulunup, iade edilen en yüksek para olma özelliği taşıyor.

Almanya'yı şaşırtan 'Kahraman Türk'. Bulduğu 557 bin euroyu sahibine verdi!

'İnancımız gereği 1 eurosuna dahi dokunamayız dedim'

Hüseyin Ersoy, bu örnek davranışının nedeni sorulduğunda ise İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu, parayı da inancı gereği sahibine verdiğini belirterek, şunları söyledi:

'Alman bayana, bizi buraya getiren kuvvetin adının İslamiyet olduğunu ve O'nun rızası olmadan 1 eurosuna dahi bu paranın dokunamayacağımızı kendisine söyledim. O da kendisi çok memnun oldu. Hemen orada takdir etti. Çoğu yapmazdı dedi. Biz görevimizi yaptık, omuzlarımızdan çok büyük bir yük kalktı.'

Sergilediği örnek davranışla herkesin takdirini kazanan gurbetçi, ülkenin her yerinden ve her kesimden kutlama mesajları alıyor.

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