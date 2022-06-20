Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öptürmedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir ev ziyareti gerçekleştirdi, yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıktı.Yaşlı bir adam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısında görünce önce çok duygulandı.Ne yapacağını bilemeyen yaşlı adam, sonrasında Erdoğan'ın elini öpmeye kalkıştı.Ancak Cumhurbaşkanı buna izin vermedi.İkili karşı karşıya geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Alnımdan öp” dedi.Bunun üzerine yaşlı adam, Erdoğan'ı alnından öptü.Samimi anlar gülüşmelere neden oldu.