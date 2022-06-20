Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öptürmedi!
Yaşlı bir adamın “elini öpmek istiyorum” talebini geri çeviren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Alnımdan öp” dedi. Samimi anlar kameraya yansıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir ev ziyareti gerçekleştirdi, yürekleri ısıtan görüntüler ortaya çıktı.
Yaşlı bir adam, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısında görünce önce çok duygulandı.
Elini öpmek istedi
Ne yapacağını bilemeyen yaşlı adam, sonrasında Erdoğan'ın elini öpmeye kalkıştı.
Ancak Cumhurbaşkanı buna izin vermedi.
“Alnımdan öp” dedi
İkili karşı karşıya geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Alnımdan öp” dedi.
Bunun üzerine yaşlı adam, Erdoğan'ı alnından öptü.
Samimi anlar gülüşmelere neden oldu.