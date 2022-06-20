Bakan Soylu böyle açıkladı! 2 terörist etkisiz Kılıçdaroğlu'na duyurulur
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terör Abluka Altında... Eren Abluka-2'de, Hakkari Şemdinli’de, Jandarma ve Korucularımız, eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen, tezkerelere "Hayır" diyen, belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu’na duyurulur.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terör Abluka Altında... Eren Abluka-2'de, Hakkari Şemdinli'de, Jandarma ve Korucularımız, eylem hazırlığındaki 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Terör yasasını büyükelçiler eliyle değiştirmek isteyen, tezkerelere "Hayır" diyen, belediyelere terörist alan Kılıçdaroğlu'na duyurulur.
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