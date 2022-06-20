100 kiloya çıkan oryantal Tanyeli, mucize ameliyatla eski fiziğine kavuşacak!

100 kiloya kadar ulaşan oryantal Tanyeli, aldığı kilolarlarla çok konuşulmuştu. Ancak Tanyeli eski formuna geri dönmeye hazırlanıyor.100 kilo olan Tanyeli Acıbadem Hastanesi'nde Ayşeestetik koçluğunda Prof. Bilge Baca'ya muayene olarak mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi.Tanyeli, kendisini eski fiziğine kavuşturacak o önemli ameliyatı Perşembe günü olacak.