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Kuzey Kore'de yeni salgın hastalık! Her geçen gün yayılıyor!

Yaklaşık 2.5 yıl sonra ilk koronavirüs vakasını duyuran Kuzey Kore bir salgın paniğine daha ev sahipliği yapıyor. Yiyecek ve su yolu ile bulaşan hastalık ile ilgili Kuzey Kore'den beklenen açıklama geldi.

Ekleme: 19.06.2022 - 14:20 Güncelleme: 19.06.2022 - 14:31 / Editör: Ozge Selin
Kuzey Kore'de yeni salgın hastalık! Her geçen gün yayılıyor!
Kuzey Kore'den dünyayı alarma geçiren haberler geliyor.

Dünya koronavirüsün etkilerini silmeye devam ederken Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore yeni bir Salgın hastalık ile boğuşuyor.

İlk olarak perşembe günü ülkenin güneydoğusundaki Haeju kentinde ortaya çıkan hastalık ile ilgili beklenen açıklama geldi.

19 BİN 310 YENİ VAKA
Ülkenin devlet güdümündeki haber ajansı KCNA yüksek ateşten mustarip 19 bin 310 vaka olduğunu açıkladı.

Haberde bu vakaların kaçının Koronavirüs hastası kaçının yeni hastalıktan etkilenen kişiler olduğuna dair bir bilgi yer almadı.

İngiliz SKY News ise söz konusu ilk olarak perşembe günü bildirilen hastalığın en az 800 ailenin etkilendiğini duyurdu.

Ülke basınında yer alan haberlerde ise salgın hastalık ile mücadele kapsamında içme ve kullanma suyunun güvenliğini sağlamak için çalışmaların sürdüğünün altı çizildi.

YİYECEK VE SU YOLUYLA GEÇİYOR
Uzmanlar, Kuzey Kore devlet medyasının 'enterik hastalık' olarak tabir ettiği hastalığın yiyecek ve su yoluyla veya enfekte kişilerin dışkılarıyla temasla bulaşan bağırsak hastalıkları tifo, dizanteri veya kolera olabileceğine dikkat çekerken, söz konusu hastalıkların ülkede zaten sıkça görüldüğü belirtildi.

Kuzey Kore 12 Mayıs'ta ilk Covid-19 vakasını resmi olarak doğrulamış, 25 milyonluk ülke virüsün adına atıfta bulunmadan ardı ardına yüzbinlerce kişide 'yüksek ateş' belirtisi gözlendiğini dünyaya duyurmuştu.

Uzmanlar tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle kesin vaka sayısının tespit edilemediği yorumunda bulunurken, salgının ilk günlerinde devlet mekanizmalarının sağlık krizini yönetmedeki başarısızlığından şikayet eden lider Kim Jong Un, acil durum ilan ederek tedbirlerin artırılması talimatı verdiği kamuoyuna yansımıştı.

Kim Jong Un bu kapsamda ülke çapında Covid karantinaları emri vermişti.
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