Başkan Erdoğan'dan Karne Dağıtım Töreni'nde önemli açıklamalar Hedef 100 milyon yardımcı kaynak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'ndaki karne töreninde konuştu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:'Şu anda önümdeki alanı görünce gençlik yıllarım aklıma geldi. O heyecanı yaşamak ve o heyecanı yaşarken bir yandan da öğrencilik yıllarını devam ettirmek bizde farklı anılar bıraktı.Ülkemizin dört bir yanında karne sevinci yaşayan tüm evlatlarımızı tek tek tebrik ediyorum. Dünyanın en büyük Türk Müziği Çocuk Korosu'nu az önce saygıdeğer hocamızın riyasetinde dinledik. Bu kadar kısa zamanda nasıl hazırlandınız, bize nasıl bu coşkuyu yaşattınız... Gerçekten takdire şayan...Yağmur, kar, çamur demeden öğrencilerimizi yetiştirmek için fedakarlık yapan öğretmenlerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Çocuklarımızın eğpitiminden tavzi vermeyen anne ve babaları da buradan tebrik etmek istiyorum.Eğer saygıdeğer hocalarımız uygun bulurlarsa, öğrencilerimiz bulundukları yerde oturabilirler.Ufku geniş, bilgili nesillerin yetiştiğini görmek bizi mutlu ediyor. Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yönelik umudumuz güçleniyor. Yarının bilim insanları, sanatçıları, düşünürleri, siyasetçileri bugün okul bahçelerinde koşturan evlatlarımız içinden çıkacak.YARININ TÜRKİYE'SİNİ GENÇLER İNŞA EDECEKYarının Türkiye'sini bu çocuklar inşa edecek. Bunun için tam 20 yıldır önce eğitim öğretim diyoruz. Eğitim öğretim her işin başı diyoruz. Eğitim öğretim için harcanan her kuruşun Türkiye'nin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğunu düşünüyoruz.Bu amaçla eğitimin kalitesini artırmak, fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çok yönlü bir mücadelenin içindeyiz. Hükümetlerimiz döneminde aslan payını daima eğitim öğretime tahsis ettik.'ÜLKEMİZİN EĞİTİM ALTYAPISINI YENİLEDİK'Göreve geldimizde 78 üniversitemiz varken şu an 207 üniversitemiz var. Ülkemizin eğitim altyapısını yeniledik. Eğitim bütçemizi 10,3 milyar lira seviyesinden 274,3 milyar lira seviyesine çıkartmasaydık, derslik sayımızı 343 binden 611 bine yükseltmeseydik, öğretmen kadorumuzu 734 bin yeni atamayla güçlendirmeseydik, tüm okulları en modern teknoloji ile donatmasaydık, biz de diğer ülkeler gibi salgın döneminde çok ciddi sıkıntılarla, çok büyük zorluklarla karşılaşırdık.HEDEF 100 MİLYON YARDIMCI KAYNAKYardımcı kaynak sorununu da çözdük. Yardımcı kaynaklarımız da artık ücretsiz bir şekilde öğrencilerimize ulaştırılıyor. 36 milyondan fazla yardımcı kaynağı öğrencilerimize ulaştırdık. 100 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz.3 ay sürecek tatil dönemi başlıyor. Sizler de güneşin tadını çıkaracaksınız. Tatilde okumaktan, araştırmaktan asla vazgeçmeyin. Arkadaşlarınızla oyun oynarken kendinizi geliştirmekten, yeni şeyler öğrenmekten geri durmayın.Bir sanat dalı veya bir spor branşı ile mutlaka ilgilenmeye çalışın. MEB, bu amaçla sizinle ilgili çok önemli bir proje başlattı. Yaz okulları başlatılacak. Bu şekilde tatilinizi en iyi şekilde geçirmenizi istiyoruz. Sözlerimi bitirmeden önce, bu hafta YKS sınavına girecek tüm gençlerimize Rabbim'den başarılar niyaz ediyorum.'