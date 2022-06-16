  • USD: 17,29 - 17,32
  • EURO: 17,98 - 18,02
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Toplantı halindeki teröristler vuruldu! MİT'ten Sincar'da nokta operasyon: 6 terörist etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesindeki nokta operasyonları devam ediyor. Sincar'da teröristlerin toplantı halinde olduğu ve sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Toplantı halindeki teröristler vuruldu! MİT'ten Sincar'da nokta operasyon: 6 terörist etkisiz
Ekleme: 16.06.2022 - 17:10 Güncelleme: 16.06.2022 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Toplantı halindeki teröristler vuruldu! MİT'ten Sincar'da nokta operasyon: 6 terörist etkisiz
Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar 2014'te DEAŞ saldırılarına maruz kaldı. Ardından Terör örgütü PKK tarafından işgal edildi.

PKK terör örgütünün varlığının bitirilmesi için 9 Ekim 2020'de Bağdat hükümeti ve Erbil'deki bölgesel yönetim arasında anlaşma imzalandı. Ancak anlaşma sahaya yansımadı, terör örgütü PKK/YBŞ bölgeden temizlenemedi.

Sincar, yaklaşık 3 bin 200 kilometrekarelik bir alana sahip. Türkiye'ye 100, Suriye'ye ise 50 kilometre uzaklıkta. Terör örgütünün bölgedeki varlığı Türkiye'nin güvenliği için büyük tehdit.

MİT TESPİT ETTİ, SİHA'LAR VURDU

MİT, Sincar'da PKK/YBŞ'nin karargah olarak kullandığı sözde Demokratik Halk Meclisi Binası'nı belirledi. PKK'ya lojistik ve eleman aktarımı bu binadan yapılıyordu.

Terör örgütü mensuplarının toplantı halinde olduğu an öğrenildi. Binanın önce uydu üzerinden koordinatları çıkarıldı. 15 Haziran'da SİHA'lar havalandı, sözde meclis binası üst üste iki atışla vuruldu.

Nokta operasyonda 6 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. İçlerinde Kandil'den geldikleri değerlendirilen sözde üst düzey teröristlerin de olduğu öğrenildi.

MİT VE TSK'DAN ORTAK OPERASYONLAR

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar'a ilk operasyonu bu değildi. Daha önceki operasyonlarda da terör örgütüne üst düzey darbe vurmuştu.

Toplantı halindeki teröristler vuruldu! MİT'ten Sincar'da nokta operasyon: 6 terörist etkisiz

21 Ocak'ta PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvetler sorumlusu Sileman Şemo Yusuf aracında etkisiz hale getirildi.

YBŞ'nin sözde genel sorumlusu Hasan Said Hasan da MİT'in nokta operasyonu ile Ağustos 2021'de etkisiz hale getirilmişti.

HALK, PKK KARŞITI GÖSTERİ DÜZENLEDİ

Terör örgütü PKK/YBŞ bölgedeki sivillere de yaşam hakkı tanımıyor. Yüzlerce köy işgal altında. Ezidiler yoğunlukta olmak üzere bölge halkı, evlerini terk ederek başka bölgelere kaçmak zorunda kaldı.

Sincarlılar, evlerine dönecekleri günün umuduyla yaşıyor. Zaman zaman teröristlerle, siviller arasında arbede yaşanıyor.

Geçtiğimiz ay Duhok'a bağlı Baedre nahiyesinde bir araya gelen halk, PKK karşıtı gösteri düzenledi. Siviller, PKK/YBŞ'nin Sincar'dan silineceği günü bekliyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sürpriz çıkış: Yakın gelecek üniversite sınavının kaldırılacağına inanıyorum
Öğrencilerine hazırladığı sorularla AK Parti'ye kin kustu: Sözde doçent özde provokatör!
Ege'de sular ısınırken Yunanistan ile NATO'da kritik temas!
Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz ile ilgili yeni gelişme!
Toplantı halindeki teröristler vuruldu! MİT'ten Sincar'da nokta operasyon: 6 terörist etkisiz
'Haliç çok güzel oldu' paylaşımı yapan İmamoğlu'na tepki: Senden önce tertemizdi sen temizlemediğin için yeniden kirlendi
Başkan Erdoğan duyurdu! Teşkilatlara 2023 mesajı: Seçime kadar hedef 23 milyon üye
CHP'li Veli Ağbaba Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Sarıyer'de İETT kazası! Önce otomobile sonra ağaca çarptı: Yaralılar var
Bülent Arınç'tan Türk Demokrasi Vakfı toplantısında skandal açıklamalar! Akıllara Melih Gökçen'in Bülent Arınç'a bakışı geldi!
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyonluk tazminat davası
Bekir Bozdağ'dan DBP'li Aydeniz hakkında açıklama
TBMM'de CHP'li ve HDP'li vekillerden korsan giriş! Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı perdeleyerek Meclis'e soktular!
Türkiye'nin yeni sondaj gemisi ’Abdülhamid Han’ Süper Ay’la görüntülendi
Yüzlerce aracı yuttu şehri ikiye böldü: Türkiye tarihinin en büyük felaketiydi
Süleyman Soylu, Türkiye’de yaşayan Suriyeli sayısını açıkladı
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türkiye'yi hedef alan açıklamasına sert tepki: Esef verici ve talihsiz...
Bakan Dönmez duyurdu! Dev yatırım hayata geçirildi!
Meral Akşener'in grup toplantısında kürsüye çıkardığı kişinin suç kaydının olduğu ortaya çıktı
İyi Parti'den anket şirketlerine tehdit
Nisa bebekten üzen haber! Yaşam savaşını kaybetmedi ama...

Nisa bebekten üzen haber! Yaşam savaşını kaybetmedi ama...

Kuzey Kore'de yeni salgın alarmı: Kim Jong-un kendi özel ilaçlarını bağışladı

Kuzey Kore'de yeni salgın alarmı: Kim Jong-un kendi özel ilaçlarını bağışladı

Konut ve iş yerlerinde otopark düzenlemesi! Bu tarihe dikkat!

Konut ve iş yerlerinde otopark düzenlemesi! Bu tarihe dikkat!

TOKİ'den ev alacaklar... Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor!

TOKİ'den ev alacaklar... Yüzbinlerce kişiyi ilgilendiriyor!

İlk kez Rize'nin Kaçkar Dağları'nda görüldü: Yeni türler ortaya çıkabilir

İlk kez Rize'nin Kaçkar Dağları'nda görüldü: Yeni türler ortaya çıkabilir

Diyanet'ten yapay et ve GDO fetvası...

Diyanet'ten yapay et ve GDO fetvası...