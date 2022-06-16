Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz ile ilgili yeni gelişme!

Kadıköy'deki terör örgütü propagandasına dönüşen gösteride polise yumruk atan DBP'li Salihe Demir hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Soruşturma Bürosu tarafından ‘Görevli polis memuruna mukavemet’ ve ‘İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü’ suçlarından dokunulmazlığının düşürülmesi talebi ile fezleke hazırlandı.

Kadıköy'de 12 Haziran'da terör örgütü propagandasına dönüşen gösteride Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in bir polise yumruk attığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.DOSYA ANKARA'YA GÖNDERİLDİSavcılık, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca soruşturma dosyası hakkında yetkisizlik kararı verdi.Başsavcılık, hazırlanan soruşturma dosyasını, gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.FEZLEKE ADALET BAKANLIĞINA GÖNDERİLDİAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Soruşturma Bürosu tarafından 'Görevli polis memuruna mukavemet' ve 'İzinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü' suçlarından dokunulmazlığının düşürülmesi talebi ile hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.