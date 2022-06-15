Piyasaların gözü FED faiz kararında! Faiz artırımı yapması bekleniyor!

ABD Merkez Bankası FED faiz kararını bugün duyuracak. Beklentiler ise 50 veya 75 bazlık bir faiz artışı yönünde.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası FED'in bugün açıklayacağı faiz kararını bekliyor.



Küresel piyasada artış gösteren enflasyon sebebiyle bankanın faizi büyük miktarda artırması öngörülüyor.



"75 baz puanlık bir faiz artışı konuşuluyor"

TRT Haber'in aktardığına göre, ABD'de enflasyon kararı açıklanana kadar 50 baz puanlık bir artış beklentisi olduğunu anımsatan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çetinkaya, "Enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesine bağlı olarak 75 baz puanlık bir faiz artışı konuşulmaya başlandı" dedi.



FED'in kararının bir diğer etkisi de emtia fiyatları üzerinde. Kararla petrol ve altın fiyatlarında da yön belli olacak. FED Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklama da yakından takip edilecek.



"Altın yukarı yönde hareket edebilir"

Küresel piyasalar açısından dolara ulaşma maliyetinin ciddi olarak artacağını söyleyen Prof. Dr. Çetinkaya, "Likiditeye ulaşma maliyetleri artacak. Hem Rusya-Ukrayna krizinin devam etmesi hem de FED'in ve ESB'nin alacağı kararın net bir şekilde belli olmamasına bağlı olarak altındaki hareketin de yukarı yönlü olabilme ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.



FED, mayısta faizi 50 baz puan artırdı

ABD Merkez Bankası, mayıs ayındaki toplantıda 50 puanlık faiz artışına gitmişti.



