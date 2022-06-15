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67 milyonluk vurgunda yeni görüntülere ulaşıldı!

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği polislerince 8 ilde yapılan operasyonda 36 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin telefonla aradıkları iş insanı ve yüksek mühendisten 67 milyon lira vurgun yaptıkları belirlendi. Polis operasyon kapsamında 1 ev, 24 taşınmaz tapusu ve 52 lüks araca el koydu. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde Nevra K.'nın bir alışveriş merkezinde şüpheliyle buluşup bir miktar para verdiği görüldü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ekleme: 15.06.2022 - 20:08 Güncelleme: 15.06.2022 - 20:10 / Editör: Ozge Selin
67 milyonluk vurgunda yeni görüntülere ulaşıldı!
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından dün 9 ilde düzenlenen operasyonda telefonla aradıkları kişileri polis ve savcı olduklarını söyleyerek kandırıp, dolandırıcılık yapan çete çökertildi.

İstanbul, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kırşehir, Kocaeli, Bursa, Edirne ve Adana'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 36 şüpheli İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorguya alındı.

Şüphelilerin iş kadını Nevra K.'yı polis olduklarını söyleyerek kandırıp 6 ay içinde toplam 50 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.

Nevra K.'nın evlerini, mücevherlerini satarak şüphelilere verdiği öğrenildi. Şüphelilerin ayrıca Ceren A.'yı da telefonla arayarak 1 milyon lirasını aldıkları belirlendi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili ortaya çıkan yeni görüntülerde Nevra K.'nın alışveriş merkezinde şüpheliyle buluşup bir miktar para verdiği görüldü.

Şüphelilerin dolandırıcılık parasıyla aldıkları lüks otomobil ve evlere de polis tarafından el kondu.

Yetkililer şu ana kadar 15 adet lüks araç, 8 milyon lira değerinde bir konut, bir benzin istasyonu, 1 kadın kuaförü, 20 adet taşınmaz tapusuna el konulduğunu söyledi.

Yetkililer toplam 43 hedef şahsın bulunduğu operasyon kapsamında firar olan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söylediler.
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