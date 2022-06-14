  • USD: 17,23 - 17,27
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kadıköy'deki skandal yürüyüşte 2 eylemci tutuklandı!

Kadıköy’de Gemlik Yürüyüşü için toplananlar bir grup eylemci, izinsiz gösteri yaptığı gerekçesiyle polis tarafından uyarıldı. Yapılan ikazlara rağmen eylemi sonlandırmayan 25 şüpheli gözaltına alındı. 2 eylemci tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 23 eylemci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy'deki skandal yürüyüşte 2 eylemci tutuklandı!
Ekleme: 14.06.2022 - 01:42 Güncelleme: 14.06.2022 - 01:44 / Editör: Ozge Selin
Kadıköy'deki skandal yürüyüşte 2 eylemci tutuklandı!
Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğündeki bir grup eylemci, 'Tecrit Siyasetine Karşı Özgürlüğü Savunmak İçin Gemlik'e Yürüyoruz' sloganıyla Bursa'nın Gemlik ilçesine gerçekleştirilecek yürüyüşün İstanbul ayağı için, Kadıköy'de toplandı.İzinsiz bu gösteri kapsamında polisler tarafından katılımcılara uyarı yapıldı. uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar eden gruba karşı başlatılan, '2911 sayılı yasaya muhalefet, görevli memura direnme ve terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 70 şüpheli yakalandı. 25 eylemci hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polise yumruk atan ve izinsiz gösteriye katılan yasama dokunulmazlığı kapsamında bulunan Miletvekillerinin kimliklerin ve eylemlerin tespit edilmesi talimatı verildi.

EYLEMCİLER TUTUKLANDI

Gözaltına alınan eylemciler bugün İstanbul Adliyesine getirildi. İfadeleri sonrası 2 eylemci sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 23 eylemci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bakan Nebati: Konutlardaki gazın tamamı Karadeniz’den!
İstanbul'da yine İETT krizi! Otobüsten dumanlar çıktı!
Millet İttifakı'nda 'Akşener' kavgası!
Bakan Bozdağ: Muhalefet adayını açıklamıyor! Demek ki adayları kirli!
CHP'li belediyede skandal! Usulsüzlükleri ifşa etti, saldıraya uğradı!
Bakan Koca'dan Ankara'daki sele ilişkin açıklama!
Kadıköy'deki skandal yürüyüşte 2 eylemci tutuklandı!
Başkan Erdoğan açıkladı! İlk gaz 2023'te sistemde!
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı!
İBB'nin 'Haliç' rezaleti! Haliç simsiyah oldu!
AK Partili Akbaşoğlu müjdeyi duyurdu: Alım gücünü artıracak adımlar atılacak!
Ankara'da can kaybı 4'e yükseldi!
NATO'dan flaş açıklama: Güvenlik endişelerini ele almalıyız
CHP, HDP’ye kalkan oldu! Faik Öztrak, polise yumruk atan HDP'li vekili kınayamadı
Irkçı Ümit Özdağ'ın skandal paylaşımına Fenerbahçe'den çok sert tepki!
Bakan Çavuşoğlu: Haklarımızı koruma konusunda kararlıyız
Başkan Erdoğan’dan polise yumruk atan HDP'li vekile sert tepki: Bunun adı kalleşliktir, namussuzluktur!
Müstafi Tümamiral Cihat YaycıCHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'in skandal sözlerine büyük tepki !
Avustralya'daki konut krizi engelli kadını vurdu: Çadıra ev parası ödüyor
Melih Gökçek döneminde Ankara'daki ağaçlandırma çalışmaları adeta ders niteliğinde!
Türkiye’nin dev enerji adımının hikayesi!

Türkiye’nin dev enerji adımının hikayesi!

Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!

Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!

Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!

3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

Kağıthane'de kiracı, kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü!

Kağıthane'de kiracı, kavga ettiği ev sahibini silahla öldürdü!

Başkan Erdoğan'dan Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!

Başkan Erdoğan'dan Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!