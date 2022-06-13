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Şırnak'ta Eren Abluka-17 Operasyonu başladı!

İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 574 personelin katılımıyla Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başlatıldı

Ekleme: 13.06.2022 - 09:45 Güncelleme: 13.06.2022 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Şırnak'ta Eren Abluka-17 Operasyonu başladı!
İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 574 personelin katılımıyla Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde 'EREN ABLUKA-17 (ŞIRNAK-CUDİ DAĞI-TUŞİMİYA-ŞİLDİ DERESİ) ŞEHİT J.TĞM. İSMAİL CAN AKDENİZ 2022-2 OPERASYONU' başlatıldı.

Şırnak'ta Eren Abluka-17 Operasyonu başladı!

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 574 personel 41 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.
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