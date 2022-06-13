3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

Tüm belediye çalışanlarına 3600 ek gösterge farkı geliyor. En yüksek devlet memuru maaş katsayısına göre belirlenen sosyal denge tazminatı ek gösterge artışıyla yükselecek. Peki hesap nasıl yapılacak? İşte o formül ve hesap...Yasalarımız gereğince belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 120'si olarak hesaplanıyor.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında en yüksek devlet memuru ise Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanı olarak belirlendi.Mahalli idareler ve il özel idarelerindeki personelin denge tazminatları da Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın maaş katsayısına göre belirlenecek. Buna göre en yüksek devlet memuru maaş katsayısı 8000 ek gösterge ve 1500 aylık gösterge üzerinden hesaplanıyordu.Ancak yeni düzenleme ile ek gösterge 600 puan artırıldı. Bu durumda hem hesap değişti hem de mahalli idareler personeline ödenecek denge tazminatları yükselmiş oldu.En yüksek devlet memuru maaş katsayısı hesaplanırken ek gösterge 8000 aylık gösterge 1.500 ve Ocak ayındaki zamla birlikte maaş katsayısı da 0,23,5445 olarak alınarak çarpılıyor.Bu rakamları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Hazine Maliye Bakanlığı bir genelge ile duyuruyor. Bu durumda hesaplama yapılırken ek gösterge rakamı 8000 olarak değil 8.600 olarak alınacak. Bu durumda gösterge çarpanı 9500 ( 8000+1500) değil 10100 ( 8600+1500) olarak alınacak.Yeni sosyal denge tazminatı hesabı ise şöyle olacak:10.100 X 0,235445 (Ocak-Temmuz 2022 maaş katsayısı) = 2.377,99 TLSosyal denge tazminatı bu rakamın yüzde 120'si olarak ödeniyor. Buna göre hesap şöyle olacak:2.377,99 X % 120= 2.853,59 TL