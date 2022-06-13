  • USD: 17,23 - 17,27
  • EURO: 18,04 - 18,07
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

3600 ek gösterge ile ilgili çalışma tamamlanarak tasarı Meclis yoluna girdi. TBMM'de yapılan görüşmelerden sonra yaklaşık 5,3 milyon memur ve memur emeklisinin ek göstergeleri artarken hem emekli maaşları hem de emeklilik ikramiyeleri yükselmiş olacak. Ek gösterge artışları tüm kamu çalışanlarını etkilerken mahalle idarelerde görev yapan kamu personeli açısından da bir farklı avantaj sağlıyor.

Ekleme: 13.06.2022 - 20:54 Güncelleme: 13.06.2022 - 20:56 / Editör: Ozge Selin
3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!
Tüm belediye çalışanlarına 3600 ek gösterge farkı geliyor. En yüksek devlet memuru maaş katsayısına göre belirlenen sosyal denge tazminatı ek gösterge artışıyla yükselecek. Peki hesap nasıl yapılacak? İşte o formül ve hesap...

RAKAMLAR DEĞİŞTİ

Yasalarımız gereğince belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) % 120'si olarak hesaplanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında en yüksek devlet memuru ise Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanı olarak belirlendi.

Mahalli idareler ve il özel idarelerindeki personelin denge tazminatları da Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın maaş katsayısına göre belirlenecek. Buna göre en yüksek devlet memuru maaş katsayısı 8000 ek gösterge ve 1500 aylık gösterge üzerinden hesaplanıyordu.

Ancak yeni düzenleme ile ek gösterge 600 puan artırıldı. Bu durumda hem hesap değişti hem de mahalli idareler personeline ödenecek denge tazminatları yükselmiş oldu.

NASIL HESAPLANACAK?

En yüksek devlet memuru maaş katsayısı hesaplanırken ek gösterge 8000 aylık gösterge 1.500 ve Ocak ayındaki zamla birlikte maaş katsayısı da 0,23,5445 olarak alınarak çarpılıyor.

Bu rakamları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Hazine Maliye Bakanlığı bir genelge ile duyuruyor. Bu durumda hesaplama yapılırken ek gösterge rakamı 8000 olarak değil 8.600 olarak alınacak. Bu durumda gösterge çarpanı 9500 ( 8000+1500) değil 10100 ( 8600+1500) olarak alınacak.

Yeni sosyal denge tazminatı hesabı ise şöyle olacak:

10.100 X 0,235445 (Ocak-Temmuz 2022 maaş katsayısı) = 2.377,99 TL

Sosyal denge tazminatı bu rakamın yüzde 120'si olarak ödeniyor. Buna göre hesap şöyle olacak:

2.377,99 X % 120= 2.853,59 TL


CHP'li belediyede skandal! Usulsüzlükleri ifşa etti, saldıraya uğradı!
Bakan Koca'dan Ankara'daki sele ilişkin açıklama!
Başkan Erdoğan açıkladı! İlk gaz 2023'te sistemde!
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terörist yakalandı!
İBB'nin 'Haliç' rezaleti! Haliç simsiyah oldu!
AK Partili Akbaşoğlu müjdeyi duyurdu: Alım gücünü artıracak adımlar atılacak!
Ankara'da can kaybı 4'e yükseldi!
NATO'dan flaş açıklama: Güvenlik endişelerini ele almalıyız
CHP, HDP’ye kalkan oldu! Faik Öztrak, polise yumruk atan HDP'li vekili kınayamadı
Irkçı Ümit Özdağ'ın skandal paylaşımına Fenerbahçe'den çok sert tepki!
Bakan Çavuşoğlu: Haklarımızı koruma konusunda kararlıyız
Başkan Erdoğan’dan polise yumruk atan HDP'li vekile sert tepki: Bunun adı kalleşliktir, namussuzluktur!
Müstafi Tümamiral Cihat YaycıCHP'li emekli büyükelçi Yalım Eralp'in skandal sözlerine büyük tepki !
Avustralya'daki konut krizi engelli kadını vurdu: Çadıra ev parası ödüyor
Melih Gökçek döneminde Ankara'daki ağaçlandırma çalışmaları adeta ders niteliğinde!
Bu fotoğraf sosyal medyayı ayağa kaldırdı!
CHP'li İBB Teoman'a 300 bin lira ödedi!
Ankara selde boğuşurken bildiri peşinde koştu! Mansur Yavaş, İmamoğlu'nu örnek aldı!
CHP'li İBB'de işçi kıyımı! İşçiler İkna odaları, mobbing ve daha fazlasına tepki gösterdi
Ankara'da selin bilançosu ağırlaşıyor! 3 kişi öldü, 1 kişi kayıp!
Türkiye’nin dev enerji adımının hikayesi!

Türkiye’nin dev enerji adımının hikayesi!

Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!

Katil koca PKK'ya kaçmak isterken yakalandı!

Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!

Nesli tükenmek üzere olan siyah kuğu 2. kez görüntülendi!

3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

3600 ek göstergede dikkat çeken 'belediye çalışanları' detayı!

Pompalı cinayetindeki gerçek şoke etti! Kediye değil kendisine 'Gel oğlum' dediğini sanmış

Pompalı cinayetindeki gerçek şoke etti! Kediye değil kendisine 'Gel oğlum' dediğini sanmış

Lanetli mezar dünyayı şaşırttı! Açmaya kalkanlara korkunç bir uyarısı var!

Lanetli mezar dünyayı şaşırttı! Açmaya kalkanlara korkunç bir uyarısı var!