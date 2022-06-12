Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek'e övgü dolu sözler

Başkan Erdoğan bugün Van'da gençlerle buluştu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şehirleri değerlendirirken Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'i de başkan olduğu dönem gerçekleştirdiği yeşillendirme çalışmaları sebebiyle övdü. Başkan Erdoğan şunları söyledi; 'Melih Gökçek, özellikle ağaçlandırmaya çok önem verdi. Sadece bizim fidanlardan değil ithal yetişmiş ağaçlar almak suretiyle Ankara'yı güzelleştirdi. Ama bu dönemde Ankara'da böyle ağaçlandırma yok. İstanbul'da İzmir'de hiçbirinde bulamazsınız yok. Çünkü yeşil bizimle Ankara'da da İstanbul'da da var oldu.'