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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek'e övgü dolu sözler

Başkan Erdoğan katıldığı programda Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek için övgü dolu sözler sarf etti.

Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek'e övgü dolu sözler
Ekleme: 12.06.2022 - 22:57 Güncelleme: 12.06.2022 - 23:07 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek'e övgü dolu sözler
Başkan Erdoğan bugün Van'da gençlerle buluştu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şehirleri değerlendirirken Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'i de başkan olduğu dönem gerçekleştirdiği yeşillendirme çalışmaları sebebiyle övdü. Başkan Erdoğan şunları söyledi; 'Melih Gökçek, özellikle ağaçlandırmaya çok önem verdi. Sadece bizim fidanlardan değil ithal yetişmiş ağaçlar almak suretiyle Ankara'yı güzelleştirdi. Ama bu dönemde Ankara'da böyle ağaçlandırma yok. İstanbul'da İzmir'de hiçbirinde bulamazsınız yok. Çünkü yeşil bizimle Ankara'da da İstanbul'da da var oldu.'
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Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek'e övgü dolu sözler
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