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Beyaz Gazete
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Fransızlardan CHP'li vekile nişan!

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kabooğlu'na, Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirdiği gerekçesiyle Fransa tarafından 'Chevalier Dans l'Ordre National de la Legion d'Honneur' nişanı verildi. Ankara'daki Fransız Büyükelçiliğinde düzenlenen törende, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı.

Fransızlardan CHP'li vekile nişan!
Ekleme: 1.06.2022 - 23:08 Güncelleme: 1.06.2022 - 23:11 / Editör: Ozge Selin
Fransızlardan CHP'li vekile nişan!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği'nde düzenlenen törene katıldı.

CHP'Lİ VEKİLE NİŞAN VERİLDİ
Törende CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'na, Anayasa Hukuku çalışmaları, Türkiye'nin kültürel ve toplumsal yaşamına ve Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine olan katkıları nedeniyle Büyükelçi Herve Magro tarafından Fransa'nın en prestijli nişanı olan 'Chevalier Dans l'Ordre National de la Legion d'Honneur' nişanı verildi.

Fransızlardan CHP'li vekile nişan!

Tören sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kaboğlu'nu tebrik etti.

Fransızlardan CHP'li vekile nişan!
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