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Dokuz kilo altını eritirken yakalandılar!

Fatih'te kuyumcudan soygun yaparak 9 kilo altın çalan şüpheliler, kaçıp Küçükçekmece'de gittikleri adreste altınları eritmeye başladı. Polisin şahısların aracını tespit etmesi üzerine şüphelilerden birisi gelen polislere silahla karşılık verdi. Özel harekat polisleri, silah sıkarak kaçan şahsı etkisiz hale getirirken, üç kişi de gözaltına alındı.

Ekleme: 1.06.2022 - 09:48 Güncelleme: 1.06.2022 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
Dün saat 10.20 sıralarında Fatih’te bir kuyumcuya ait bir araç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde iki şahıs tarafından silahlı gaspa uğradı. Şahıslar araçtaki iki bavul içindeki 9 kilo altını yağmalayarak araçla olay yerinden kaçtı.

Dokuz kilo altını eritirken yakalandılar!

Bunun üzerine olay yerinde güvenlik kamerası araştırması ve delil çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı.

Dokuz kilo altını eritirken yakalandılar!

Yapılan çalışmada kaçan aracın plaka bilgisi ve şüphelilerin kimlik bilgileri kısa süre içerisinde tespit edildi.

Dokuz kilo altını eritirken yakalandılar!

Çalışmaların devamında şüpheli aracın Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki bir işyeri önünde park halinde bulunduğu belirlendi.

Dokuz kilo altını eritirken yakalandılar!

Özel harekat polislerinin de destek verdiği bir operasyon düzenlendi. Operasyonda, Celal G. (33), K.A. (25), A.B.K. (19) ve F.D. (31) isimli şüpheliler iş yeri içerisinde, yağmalanan altınları erittikleri sırada kıskıvrak yakalandı.

Dokuz kilo altını eritirken yakalandılar!

Şüphelilerden M.F.Y. (23) isimli şahıs ise polise silahla karşılık vererek olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada etkisiz hale getirildi. Şüpheli şahıs yaralı halde yakalandı.

Dokuz kilo altını eritirken yakalandılar!

Adreste yapılan aramalarda olayda kullanılan 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet altın eritme düzeneği ve gasp edilen 8 kilo 734 gram ve bir miktar erimiş altın olmak üzere, gasp edilen altınların tamamı ele geçirildi.

Dokuz kilo altını eritirken yakalandılar!

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Dokuz kilo altını eritirken yakalandılar!

Olayı anlatan görgü tanığı Alican Akut, “Biz fırındaydık bir anda baktık silah sesleri geldi. baktık hemen fırının yan tarafından adamlar kaçıyordu, polisler peşindeydi. Polise ateş ettiler, onlar da polise ateş etti, aşağı atlarken polis, onu vurdu. Vurduktan sora diğerleri buraya baskın yaptı. Aslında spotçu güzel bir insandı, bir şeyi yoktu, onu kelepçeyle götürdüler. İki üç kişi de kaçtı” diye konuştu.
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