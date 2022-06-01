Diyanet vekalet yoluyla kurban kesim bedelini açıkladı!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli belirlendi.
Açıklama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan geldi.
Buna göre; vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira oldu.
Fiyatlar arttı
Öte yandan geçtiğimiz yıl, vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlenmişti.
Açıklama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan geldi.
Buna göre; vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira oldu.
Fiyatlar arttı
Öte yandan geçtiğimiz yıl, vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlenmişti.