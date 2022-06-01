Diyanet vekalet yoluyla kurban kesim bedelini açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli belirlendi.Açıklama Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan geldi.Buna göre; vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında bin 800 lira oldu.Öte yandan geçtiğimiz yıl, vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlenmişti.