CHP'li Tanju Özcan'dan pişkin savunma!

Mültecilere karşı ırkçı tutumu ile sık sık gündeme gelen Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, yeni bir skandala imza atmıştı. Daha önce 'Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?' diyen bir kadına gülerek cevap verdiğini anlatan Özcan, AK Parti'li kadın meclis üyesine 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor.' ifadelerini kullanmıştı. Bu sözleri ile tepki çeken Özcan kendini savundu.Irkçılığın yanına ahlaksızlığı da ekledi: CHP'li Tanju Özcan'dan Belediye Meclisi'nde skandal sözler | VideoBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti'li kadın belediye meclisi üyesi Hacer Çınar'a yönelik tepki çeken sözleriyle ilgili kendini savundu. Bolu Belediye Meclisi Toplantısı'nda konuşan Özcan, mağdurun kendisi olduğunu belirterek, '16 Mayıs'ta bir meclis toplantısı yapıldı. Bu meclis toplantısında bazı diyaloglar geçti. Ne oldu da 16 gün geçtikten sonra birden bire bir linç kampanyasına maruz bırakılmaya çalışıldım. Aklınıza yeni mi geldi? Arkadaşlar ben olayın mağduruyum. Bir de çıkmış bazıları özür dile diyor. Ne özür dileyeceğim. Özür dilenecek bir şey yapmadım ben. Başta Ömer Çelik ve AK Parti Milletvekili Arzu Aydın olmak üzere, AK Parti'nin siyasi temsilcileri olmak üzere onlardan özür bekliyorum. Bu işler o kadar kolay ucuz mu yahu? Olayın mağduruyuz biz. Bir de eylem yapılıyor. Eylem yapmaya başlamışsınız bu güzel. Muhalefete hazırlıktır bu.' diye konuştu.Tanju Özcan, 'Ben mağduruyum olayın diyorum. Eşim gelmiş korkudan' diyerek, salonda bulunan eşine dönerek, 'Bir şey olmaz hanım, korkma. Biz kurda kuşa kendimizi yem etmek istemeyiz merak etme.' dedi. Özcan konuşmasına şöyle devam etti:'Ben hayatım boyunca kadınlara saygısızlık yapmadım. Geçen sefer bir olayı anlattım. Bundan dolayı yanlış anlaşılmaya açık diyerek amasız ve fakatsız özür diledim. Ama bu olayda özür dilenecek olan kişi benim.'Yeni ittifak oluşumlarını da eleştiren Başkan Özcan, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nda bu eski AK Parti'lileri bir yere getirme hevesi ve isteği var. Sayın Cumhurbaşkanı'nda da eski CHP'lileri alıp bir yerlere getirme isteği var. İkiniz de yanlış yapıyorsunuz. Onlar siyasi ikballeri için partisini satmış insanlar. Yarın ilk fırsatta sizi de bunlar satacak. Tüm dönekler için söylüyorum. Oradan oraya dönmüş, buradan buraya dönmüş olanlar.' diye konuştu.Dujarric, ülke isminin değiştirilmesinin mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu belirtti.Bakan Çavuşoğlu da Twitter'dan 'Ülkemizin marka değerini yükseltmek için sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri'ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da 'Türkiye' olarak tescil ediyoruz.' paylaşımında bulunmuştu.