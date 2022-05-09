Ukrayna'da 9 Mayıs alarmı! Hava savunma sistemleri aktif edildi

Ukrayna yönetimi, Rusya’nın 9 Mayıs Zafer Bayramı sebebiyle girişebileceği büyük çaplı saldırı dalgasına karşı başta başkent Kiev olmak üzere ülke genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Ukrayna Milletvekili ve Kırım-Tatar Milli Meclis Başkanı Refat Çubarov, kimyasal ve nükleer dâhil Putin yönetiminin her türden çılgınlığı deneyebileceğini ve bu yönde hazırlıklar yapıldığını söyledi. Çubarov, Ukrayna Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı dâhil büyük şehirlerde kritik merkezlere dönük saldırıların olabileceği yönünde istihbarı bilgiler olduğunu ifade etti.TÜM ÜLKE AĞIR TEHDİT ALTINDAUkraynalı diplomat Hryhorii Boiko ise Rusya’nın geçtiğimiz günlerde ülkenin batısından doğusuna fırlattığı Sarmat füze denemesini hatırlatarak, “Ukrayna’da tüm hastaneler, akaryakıt ve tarım-gıda merkezleri, nükleer içerik arz eden tesisler ve Polonya sınırı dâhil tüm ülke ağır tehdit altında. Putin, Rus halkına Ukrayna üzerinden bir mesaj verecek. Ayrıca yine 9 Mayıs, daha önce operasyon denilen işgal girişimine resmen savaş denilerek çok daha ağır bombardıman ve kara saldırılarının başlangıç günü olabilir” diye konuştu.CEPHEYE SEVKİYAT SÜRÜYORUkrayna sivil savunma biriminin nükleer tehditlere karşı teyakkuz halinde olacağı bildirilirken muhtemel Ukrayna Parlamentosu ve Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin bulunduğu alana yönelik saldırılara karşı da Kiev ve çevresine yeni hava savunma sistemleri yerleştirildi. Rus ordusuna bağlı donanma birliklerinin son dönem hareketliliğinin arttığı gözlenirken daha önce 9 Mayıs Zafer günü kutlamalarına katılan çok sayıda gemi, bu yıl sıcak hatta konuşlandırıldığı bölgeleri terk etmedi. Öte yandan Rusya’nın Belarus, Donekts, Lugansk ve Beyaz Rusya’ya yeni füze sistemleri kurduğu ve yeni kara birliklerinin cepheye sevkiyatının devam ettiği öğrenildi.