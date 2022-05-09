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Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi açıklandı!

Türkiye nüfusu, 2021 yılında 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu. Yeni nüfus rakamları ile birlikte Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi de ortaya çıktı.

Ekleme: 9.05.2022 - 11:07 Güncelleme: 9.05.2022 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi açıklandı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ile birlikte 2021 yılı nüfus rakamları belli oldu. Türkiye'de erkek nüfus oranı yüzde 50,1 (42 milyon 428 bin 101 kişi), kadın nüfus oranı yüzde 49,9 (42 milyon 252 bin 172 kişi) olarak açıklandı. 2021 yılı nüfus rakamlarında ise 16 il dikkat çekti. 16 şehrin nüfusunun azaldığı görüldü. İşte nüfusu azalan iller ve yeni rakamlar

Türkiye'de nüfusu azalan şehirler listesi açıklandı: TÜİK istatistiklerinde dikkat çeken 16 il

ADIYAMAN

2020 yılında 632 bin 459 kişi olan Adıyaman nüfusu 2021 yılında 311 kişi azalarak 632 bin 148 kişi oldu.

AĞRI

2020 yılında 535 bin 435 kişi olan Ağrı nüfusu 2021 yılında 10 bin 791 kişi azalarak 524 bin 644 kişi oldu.

AMASYA

2020 yılında 335 bin 494 kişi olan Amasya nüfusu 2021 yılında 163 kişi azalarak 335 bin 331 kişi oldu.

ARDAHAN

2020 yılında 96 bin 161 kişi olan Ardahan nüfusu 2021 yılında 1229 kişi azalarak 94 bin 932 kişi oldu.

ÇORUM

2020 yılında 530 bin 126 olan Çorum nüfusu 2021 yılında 3 bin 844 kişi azalarak 526 bin 282 kişi oldu.

ERZURUM

2020 yılında 758 bin 279 kişi olan Erzurum nüfusu 2021 yılında 1386 kişi azalarak 756 bin 893 kişi oldu.

HAKKARİ

2020 yılında 280 bin 514 kişi olan Hakkari nüfusu 2021 yılında 2 bin 296 kişi azalarak 278 bin 218 kişi oldu.

KARS

2020 yılında 284 bin 923 kişi olan Kars nüfusu 2021 yılında 3 bin 846 kişi azalarak 281 bin 77 kişi oldu.

KASTAMONU

2020 yılında 376 bin 377 kişi olan Kastamonu nüfusu 2021 yılında 785 kişi azalarak 375 bin 592 kişi oldu.

KIRIKKALE

2020 yılında 278 bin 703 kişi olan Kırıkkale nüfusu 2021 yılında 2 bin 735 kişi azalarak 275 bin 968 kişi oldu.

KIRŞEHİR

2020 yılında 243 bin 42 kişi olan Kırşehir nüfusu 2021 yılında 98 kişi azalarak 242 bin 944 kişi oldu.

MUŞ

2020 yılında 411 bin 117 kişi olan Muş nüfusu 2021 yılında 5 bin 889 kişi azalarak 405 bin 228 kişi oldu.

ORDU

2020 yılında 761 bin 400 kişi olan Ordu nüfusu 2021 yılında 528 kişi azalarak 760 bin 872 kişi oldu.

VAN

2020 yılında 1 milyon 149 bin 342 kişi olan Van nüfusu 2021 yılında 8 bin 327 kişi azalarak 1 milyon 141 bin 15 kişi oldu.

YOZGAT

2020 yılında 419 bin 95 kişi olan Yozgat nüfusu 2021 yılında 595 kişi azalarak 418 bin 500 kişi oldu.

ZONGULDAK

2020 yılında 591 bin 204 kişi olan Zonguldak nüfusu 2021 yılında 1520 kişi azalarak 589 bin 684 kişi oldu.

TÜRKİYE'NİN 2021 İL İL YENİ NÜFUSU LİSTESİ

ADANA

2.263.373

ADIYAMAN

632.148

AFYONKARAHİSAR

744.179

AĞRI

524.644

AMASYA

335.331

ANKARA

5.747.325

ANTALYA

2.619.832

ARTVİN

169.543

AYDIN

1.134.031

BALIKESİR

1.250.610

BİLECİK

228.334

BİNGÖL

283.112

BİTLİS

352.277

BOLU

320.014

BURDUR

273.716

BURSA

3.147.818

ÇANAKKALE

557.276

ÇANKIRI

196.515

ÇORUM

526.282

DENİZLİ

1.051.056

DİYARBAKIR

1.791.373

EDİRNE

412.115

ELAZIĞ

588.088

ERZİNCAN

237.351

ERZURUM

756.893

ESKİŞEHİR

898.369

GAZİANTEP

2.130.432

GİRESUN

450.154

GÜMÜŞHANE

150.119

HAKKARİ

278.218

HATAY

1.670.712

ISPARTA

445.678

MERSİN

1.891.145

İSTANBUL

15.840.900

İZMİR

4.425.789

KARS

281.077

KASTAMONU

375.592

KAYSERİ

1.434.357

KIRKLARELİ

366.363

KIRŞEHİR

242.944

KOCAELİ

2.033.441

KONYA

2.277.017

KÜTAHYA

578.640

MALATYA

808.692

MANİSA

1.456.626

KAHRAMANMARAŞ

1.171.298

MARDİN

862.757

MUĞLA

1.021.141

MUŞ

405.228

NEVŞEHİR

308.003

NİĞDE

363.725

ORDU

760.872

RİZE

345.662

SAKARYA

1.060.876

SAMSUN

1.371.274

SİİRT

331.980

SİNOP

218.408

SİVAS

636.121

TEKİRDAĞ

1.113.400

TOKAT

602.567

TRABZON

816.684

TUNCELİ

83.645

ŞANLIURFA

2.143.020

UŞAK

373.183

VAN

1.141.015

YOZGAT

418.500

ZONGULDAK

589.684

AKSARAY

429.069

BAYBURT

85.042

KARAMAN

258.838

KIRIKKALE

275.968

BATMAN

626.319


ŞIRNAK

546.589

BARTIN

201.711

ARDAHAN

94.932

IĞDIR

203.159

YALOVA

291.001

KARABÜK

249.287

KİLİS

145.826

OSMANİYE

553.012

DÜZCE

400.976
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