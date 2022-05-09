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Milyonlarca memurun gözü 3600 ek gösterge toplantısında!

Milyonlarca kamu çalışanın beklediği 3600 ek göstergede kritik viraj. Memurların merakla beklediği Hükümet ve Memur- Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu üçüncü toplantısını yarın yapacak.

Milyonlarca memurun gözü 3600 ek gösterge toplantısında!
Ekleme: 9.05.2022 - 09:33 Güncelleme: 9.05.2022 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Milyonlarca memurun gözü 3600 ek gösterge toplantısında!
Milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği, Hükümet ve Memur- Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu üçüncü toplantısını yarın yapacak. Ardından taslak teklif haline getirilen Meclis'e sevk edilecek. Ek göstergenin yükselmesi üç farklı ödeme türünü doğrudan etkileyecek. Memur maaşları, emekli aylıkları ve emekli olurken alınan ikramiyeler artacak. Polis, hemşire, öğretmen, din görevlilerinin yanı sıra diğer kamu görevlilerine ek gösterge konusu bu toplantıda netleşecek. Doktorların bordroya tabi maaşları dikkate alınarak emekli olduktan sonraki maaş kayıpları telafi edilecek şekilde emekli aylıkları da iyileştirilecek.

Milyonlarca memurun gözü 3600 ek gösterge toplantısında!

12 MUTFAK ÇALIŞMASI YAPILDI
Ek gösterge düzenlemesine ilişkin 12 mutfak çalışması yapıldı. Memur maaşı, memur emekli aylığı ve ikramiyelerde hesaplama kalemi olan ek gösterge uygulaması kadro, hizmet sınıfı, derecelere göre farklılık gösteriyor. Polis, hemşire, öğretmen, din görevlilerinin yanı sıra ek göstergesi 2200'den düşük olanlar, göstergesi olmayanları da kapsayacak şekilde kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Hükümet ek gösterge teklifini bugün taraflarla paylaşacak. Dört hizmet kolunun esas olmakla beraber birlikte kamu avukatları, il müdürleri, müftüleri gibi bazı statü gruplarına yönelik de düzenleme yapılacak. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bugüne kadar 12 mutfak çalışması yapıldığını belirterek, 'Şimdi istiyoruz geneli kapsayacak şekilde bir teklif gelsin.

Milyonlarca memurun gözü 3600 ek gösterge toplantısında!

Ek göstergedeki talebin temel nedeni emekli aylığı ve ikramiyesinin yükseltilmesi. Teknik olarak herkesin 3600 ek gösterge içinde olması mümkün olmayabilir. Ancak düzenleme yapılarken emekli ikramiyesi ve emekli maaşı arttırılabilir.

Tazminat yansıtma oralarından yukarı doğru 20'şer puan kaldırdığınız zaman direkt emekli ikramiyesi ve emekli maaşına yansıyor. Onun için 3600 ek göstergeyi yukarıdan aşağı doğru bir omurga sistemi gibi düzenlerseniz ki buna göre yapıldı, görev, sorumluluk ve pozisyon boyutuyla ek göstergesi takvime bağlanmış durumda.

3600'ün altında kalanların tazminat oranlarını biraz yukarı doğru çektiğiniz zaman o da amacına ulaşmış olur' dedi.
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