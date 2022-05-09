Meteoroloji'den yeni hafta için hava durumu açıklaması...

Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre pazartesi gününden itibaren bazı bölgelerde sağanak yağışlar etkili olacak.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 23°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 18°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 21°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 22°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 25°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 26°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 27°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlıHATAY °C, 23°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 20°CParçalı bulutluÇANKIRI °C, 21°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 22°CParçalı bulutluKONYA °C, 20°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 18°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 22°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 19°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 15°CParçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya dışında) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 21°CParçalı bulutluSİİRT °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu