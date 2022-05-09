İsmail Çataklı'ya Suriyeliler hakkında merak edilen 14 soru

Arafta Sorular' programının son konuğu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı oldu.İsmail Çataklı, gündeme ilişkin merak edilen tüm sorularına yanıt verdi.Programın ana gündeminde ise Suriyeli sığınmacılar vardı.Sunucu Esra Elönü, Çataklı'ya konuyla ilgili 14 soru yöneltti.İsmail Çataklı: Hayır almıyorlar. Sadece Avrupa Birliği'nin (AB) desteklediği Kızılay kart üzerinden 155 liralık bir destek alıyorlar, bunu da AB fonluyor. Türkiye'den kimsenin maaş aldığı yok.İsmail Çataklı: Hayır, tıpkı diğer yabancılar gibi...İsmail Çataklı: Suriyeliler devletten maaş almıyorlarİsmail Çataklı: Kesinlikle doğru değil, sonuçta herkes kendi imkanlarıyla okumaya çalışıyor.İsmail Çataklı: Cevap vermeme gerek var mı...İsmail Çataklı: Ödüyorlar.İsmail Çataklı: Tüm vergi mevzuatına onlar da dahil.İsmail Çataklı: Öyle birini bulurlarsa biz de tanışmış oluruz.İsmail Çataklı: Neazeketen yanlış diye söyleyeyim...İsmail Çataklı: Herkes gibi bekliyorlar. Öncelik sırasını Sağlık Bakanlığı belirliyor. Böyle bir şey olabilir mi.İsmail Çataklı: Kesinlikle doğru değil. Biliyorsunuz 5 yıllık bekleme süreleri var ama bu geçici koruma o süreden sayılmıyor. Geçici koruma altında 30 yıl da bekleseniz '5 yılım doldu beni vatandaş yapın' diyemezler.İsmail Çataklı: Seçimlere sadece Türk vatandaşları katılabiliyor... Bu olay 2011'de başladı. 11'inci yılına geliyoruz vatandaş olan toplam Suriyeli sayısı 200 bin.İsmail Çataklı: Mümkün değil. Devlet memurları kanununun ilgili maddesi 'Türk vatandaşı olmak' diye başlar.İsmail Çataklı: UNICEF'in desteklediği bir program var. Destek personeli alınıyor, bir tür tercüman gibi. Bunlar hiçbir şekilde derslere girmiyor ve çoğunluğu Türkmenlerden oluşuyor. Suriyeli öğrencilerin başta iletişim olmak üzere okullarda uyumunu temin edebilmek amacıyla geliştirilmiş bir program. Sadece destek personeli olarak bulunuyorar. Onu da UNICEF fonluyor, sayısının da 2 bin 500 civarında olması lazım.İsmail Çataklı: Hayır, Türk vatandaşları nasıl bir sisteme dahilse onlar da öyle yapıyor.