İnsan beyninde çip denemeleri! Düşünce gücüyle tweet atıldı!

Teknolojinin insanla ne kadar bütünleşebileceği hakkında sınırları zorlayan teoriler, artık hayal olmaktan çıkıyor.İSVEÇ'TE 'ÇİPLİ HAYAT' BAŞLADIİsveç'te, deri altına yerleştirilen çiplere olan ilgi her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz yıl ülkede çip kullanların sayısı 3 bine ulaşırken, günümüzde ise bu rakam 4 binlere ulaşmış durumda.Deri altına enjekte edilen pirinç tanesi büyüklüğündeki çipler sayesinde insanlar; kredi kartı, kimlik kartı ve anahtarlık taşımak zorunda kalmıyor. Ayrıca bu çipler sayesinde tren bileti de alınabiliyor.MUSK'UN DENEYLERİ KISMEN BAŞARILITesla, Space X ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın insanlara çip takmak amacıyla domuzlar ve maymunlar üzerinde yaptığı deneylerde bir üst seviyeye çıkıldı.Avustralya'nın ardından ABD'de başlayan deneylerde, beyne takılan çiple felçli hastaların sadece düşünerek pek çok şey yapabilmesi amaçlanıyor.DÜŞÜNEREK TWEET ATTILARAvustralya merkezli Synchron şirketinin ürettiği çipin denemelerinde kişi, bilgisayardan e-posta gönderebiliyor, alışveriş yapabiliyor. Hatta düşüncelerini yazıya dökebiliyor.Daha önce Avustralya'daki bir ALS hastası, beynine yerleştirilen çip sayesinde sadece düşünerek tweet attı.FELÇLİ HASTALAR ÜZERİNDE DENEMELERİnsan üzerindeki denemeler bu kez Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. New York'ta bir hastada denemelere başlandı. Geliştirilen çip, ciddi oranda felçli olan hastalara yardımcı olmayı hedefliyor.TESTLER BAŞARILI OLURSA BİRKAÇ YILA PİYASADAİnsanlı testlerin tamamı başarılı olursa, cihazın Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi onayına sunulması mümkün olacak.Süreç planlandığı gibi giderse, birkaç yıl içinde cihazın piyasaya sürülmesi bekleniyor.'ÇİPLE KONTROL EDİLECEĞİZ, KOBAY OLACAĞIZ' ENDİŞESİEngelliler yeni teknolojiye umutla bakarken, mevcut teknolojinin insanların bireyselliğini ve özgürlüklerini elinden alabileceği endişesini taşıyanlar da var.Uzmanlar, çip taktırmanın riskleri konusunda uyarıyor. Kişilerin hareket profilinin çıkabileceğini vurgulayan uzmanlar, kişilerin kobay gibi kullanılabileceği riskinin bulunduğuna dikkat çekiyor.