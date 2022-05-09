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Bulgaristan'dan AB'ye Rusya ve petrol resti

Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Assen Vassilev, Rusya'dan petrol alımına ilişkin önerilen yasakta değişiklik yapılmaması halinde Avrupa Birliği yaptırımlarını veto edeceklerini belirtti.

Bulgaristan'dan AB'ye Rusya ve petrol resti
Ekleme: 9.05.2022 - 09:35 Güncelleme: 9.05.2022 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Bulgaristan'dan AB'ye Rusya ve petrol resti
Avrupa Birliği hükümetlerinin, Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle Rusya'ya karşı sert yaptırımları müzakere etmesi ve Rusya'ya olan enerji bağımlılığını bitirmek istemesi Rus enerjisine en çok bağımlı olan ülkelerin alternatif isteğini gündeme getirdi.

AB, bu ülkelerin ambargonun etkileriyle başa çıkabilmelerini sağlamak için dün yeni bir müzakere planladı.

BULGARİSTAN KABUL ETMEDİ

Reuters'in haberine göre; Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Assen Vassilev de gece saatlerinde yaptığı açıklamada 'Müzakereler yarın, salı günü de devam edecek. Liderlerin bir araya gelmesi gerekebilir. Pozisyonumuz çok açık. Bazı ülkeler için bir derogasyon (özel bir durumda yasa veya hukuk ilkesinin uygulamasından vazgeçme) olursa biz de derogasyon almak istiyoruz. Aksi takdirde yaptırımları desteklemeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

3 ÜLKE DAHA YASAĞIN ASKIYA ALINMASINI İSTEDİ

Macaristan, Slovakya ve Çekya, tamamı büyük ölçüde Sovyet döneminden kalma boru hatları yoluyla Rus ham petrolüne bağlı. Bu ülkeler, alternatif kaynakları güvence altına almak için yasağın askıya alınmasını istedi. Bulgaristan da derogasyon talep etti.

AVRUPA KOMİSYONU, BULGARİSTAN'A TAVİZ VERMEDİ

AB kaynaklarına göre, Avrupa Komisyonu üç ülkeye enerji kaynaklarını değiştirmeleri için daha fazla zaman tanımak için Rus petrolüne yönelik planlanan ilk ambargoda değişiklik teklifinde bulunurken, Bulgaristan'a taviz verilmedi.

Vassilev, Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Burgaz limanındaki tek rafinerisinin yalnızca Rus olmayan ham petrolü işlemeye geçmek için gerekli olan kükürt giderme tesislerini yenilemek için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.
Neftochim Burgaz rafinerisinde işlenen petrolün yarısı Rusya'dan geliyor.
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Bulgaristan'dan AB'ye Rusya ve petrol resti
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