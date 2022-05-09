Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Gelen bilgilere göre Suriyeli sığınmacılar, ekonomik gelişmeler, terör operasyonları ve Rusya-Ukrayna savaşının kabine toplantısında gündeme geldiği belirtiliyor.İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...Dünyanın sosyal çalkantıların kıskacında olduğu sancılı bir süreçte Türkiye, rotasından çıkmadan yoluna devam ediyor.Eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'nin ayaklarındaki geri kalmışlık zincirlerini attık.Diklenmeden dik durarak, uluslararası baskıları milletimizle birlikte göğüsledik.FETÖ ihanet çetesini milletimizle birlikte tepeledik.Koronavirüs salgının üstesinden geldik. Sağlık sistemimizin gücüyle el ele yok ettik.Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız.Aile destek programları Haziran'da başlıyor.2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik.Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz.Ekonomi programımızın merkezinde istihdamı korumak ve geliştirmek vardır. Üretim tarafında oldukça iyi bir yerdeyiz.Bugün enerji hariç ticaret fazlası veren bir ülke haline gelmiştir.Bazı ürünlerindeki artışlar ne enflasyonla ne de dövizle açıklanacak şekildedir. Aç gözlülüğünden kaynaklanan fiyat artışları hukuk değil ahlak meselesidir.Denetimleri sıkılaştırdık. Hazırladığımız hal, perakende, elektronik alanlarındaki çalışmalar sona gelmektedir. Stokçuluk cezalarını da yeniden düzenliyoruz.ÜLKEMİZ GÜNDEMİNDEKİ KİMİ HUSUSLARLA İLGİLİ MÜJDELERİ AÇIKLAMAK İSTİYORUMKonut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili. 1 milyon 100 bin konutla vatandaşlarımızı konut sahibi yapmıştık.Konut sektöründeki arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirceğiz. Konut finansmanı konusunda 3 paket. Tek konut sahibi olacak vatandaşımıza 2 milyona kadar değere sahip 1. el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık 0,99 oranlı konut kredisi sağlıyoruz. 1. ve 2. elleri kapsıyor.Mayıs başı itibarıyla yüzde 40'ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerinin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık.1 yıl boyunca konut fiyatlarını duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalar, belli rakama kadar 36 ay vade ile finansmandan yararlanabilecekBunların yanında TOKİ sosyal konut projelerine hız veriyoruz. Düşük gelir grubundaki vatandaşlarımız için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız. 5 yıl süreyle satışına izin vermeyeceğiz. Uygun maliyetli kredi kullandıracağız.Kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız.Çip krizi sebebiyle küresel tedarik imkanları zorlaşan pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurdukGerektiğinde Çanakkale'den İstiklal harbide 15 Temmuz'a kol kola şehadete yürürdük. Sık sık dile getirdiğimiz gibi. Bizim devletimizin sınırları başkadır, milletimizin gönül sınırları bambaşkadır. Milletimizin gönülleri Avrupa'dan Asya'nın en uçlarına Sibirya'dan Afrika'nın derinliklerine kadar genişliğe sahiptir.Tarih ve medeniyet birliğimizin olduğu milletlerle çok yakın bağımızın olduğunu kimse inkar edemez.Biz ensar kültürüyle yetişmişiz. Muhacirin ne olduğunu biliriz. Bu topraklarda verilen mücadelenin ne olduğunu gayet iyi biliriz. 3 milyon 700 bin Suriyeli bizim kardeşimizidir. Biz kardeşlerimize sahip çıkacağız. Bay Kemal sen terör destekçileri ile yürümeye devam et.Antalya'da G 20 zirvesine katılan ülkelere bu ülkede Suriyeliler için şehirler inşa edilmesi teklifinde bulundum. Maalesef gereken desteği vermediler.Geçtiğimiz yıl sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle 100 bin briket ev yapma projesini başlattık. 57 bin briket evi tamamladık. Bu sayıyı daha da artırmamız mümkün.Yeni bir adım daha uluslararası yardım kuruluşlarının desteğiyle, Suriye'de tüm alt yapısıyla 200 bin konut projesine başlıyoruz. Amacımız güvenli bir şekilde geri dönüştür.Tüm dünyanın görmezden geldiği bir trajedinin çözümünü Türkiye'nin öncülüğünde tamamlamayı düşünüyoruz. Rabbim kimseyi vatansız bırakmasın.Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyordu. Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırıldığı düşünülüyor.Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündemindeydi. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alındı.Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları da gündemdeydi.